الصرف الصحى بالإسكندرية: نتعامل مع الأمطار دون إعاقة المرور فى أى منطقة..صور

الإسكندرية - جاكلين منير

أصدرت شركة الصرف الصحى بيان اليوم، حول حالة التقلبات الجوية بالإسكندرية، وأشارت إلى أن أمطار متوسطة بدأت فى الساعة 10:45 على منطقة منتزة ثان، وزادت شدة الأمطار بداية من الساعة 11 على جميع مناطق المحافظة، مع ارتفاع لموج البحر فى المكس بالعجمى والجمرك وبير مسعود بمنطقة المنتزة وتم التعامل مع مياه موج البحر وتصريفها.





وأكدت على تفاوتت شدة الأمطار بين متوسطة وغزيرة فى جميع أنحاء المحافظة وأنه تم التعامل مع بعض نقاط تجمعات المياه البسيطة فى حينها ولم يتم إعاقة المرور فى أى منطقة بالإسكندرية رغم استمرار سقوط الأمطار.





وقد تفقد الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة واللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية التمركزات بطريق الكورنيش وكوبري محرم بك وكوبري كليوباترا وميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة واطمئنا علي سير العمل بمناطق الشركة المختلفة.



جدير بالذكر أن شركة صرف صحي الإسكندرية رفعت حالة الطوارئ استعداداً لحالة التقلبات الجوية التي تم بها المحافظة وانتشرت سيارات ومعدات وفرق الطوارئ بجميع انحاء المحافظة ، وحتي اللحظة الوضع مستقر ولا يوجد أي تجمعات لمياه الأمطار أو مياه البحر.











الصرف الصحى بالإسكندرية تتعامل مع الأمطار



الصرف الصحى يتعامل مع الأمطار



جانب من التعامل مع مياه الأمطار



صرف الإسكندرية









