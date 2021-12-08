التحفظ على 1180 لترا من الزيوت غير الصالحة للاستخدام بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية التحفظ على 1180 لتر من الزيوت داخل مخزن بدون ترخيص معبأة بعبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن للزيوت "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، لمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار فى السلع مجهولة المصدر، حيث يقوم بحيازة وتخزين كميات من الزيوت المعدنية الخاصة بالسيارات غير المطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر، بقصد طرحها للبيع بالأسواق.

وتم مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 1180 لتر من الزيوت المعدنية، داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، قبل ترويجها بالاسواق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.