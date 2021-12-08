اليوم السابع
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الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 12:17 م
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الأقصر تستضيف المنتدى الشبابى البيئى العربى بعنوان "التغيرات المناخية" .. صور

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 12:16 م
الأقصر تستضيف المنتدى الشبابى البيئى العربى بعنوان "التغيرات المناخية" .. صور الأقصر تستضيف المنتدى الشبابي البيئي العربي بعنوان "التغيرات المناخية"
الأقصر – أحمد مرعى

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استضافت مدينة الأقصر، فعاليات المنتدى الشبابي البيئي العربي الحادي عشر بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على المدن التراثية"، ضمن أعمال برنامج إدارة المخلفات الإلكترونية لشباب الجامعات، والذي تنظمه جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة برئاسة الدكتور ممدوح رشوان، وبالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة" برنامج مشروع التخلص الأمن من المخلفات الإلكترونية، وذلك في إطار حملة "أتحضر للاخضر" وبتمويل من مرفق البيئة العالمية برنامج المنح الصغيرة.

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح رشوان ، إن البرنامج إستهدف تدريب 1000 شاب وفتاة على التعامل الأمن مع المخلفات الإلكترونية، وبمشاركة الشباب من مختلف الجامعات المصرية والعربية والقيادات الشبابية، حيث تم التركيز على الشباب بإعتبارهم أكثر فئة إتصالا بالتكنولوجيا، وبالتالى أكثر استهلاكا للأجهزة الالكترونية التى ينتج عنها أضرار كثيرة لابد من التوعية بها لذلك تم اختيار عنوان البرنامج " كن عصريا وصديقا للبيئة".

وأضاف رشوان، فى بيان صحفى، أن المخلفات الإلكترونية أصبحت تمثل مشكلة بيئية فى ظل التقدم التكنولوجى وتحديث الشباب للأجهزة التى يملكونها من موبيلات وأجهزة كمبيوتر وتراكم الأجهزة القديمة وغير الصالحة بمنازلهم أو التخلص منها بطريقة غير بيئية وعندما تصل للمدافن يتم حرقها وخروج إنبعاثات منها تضر الصحة أو التخلص منها لباعة الروبابيكيا الذين يقومون بإستخلاص البوردات منها والتخلص من باقى مكونات الجهاز بالحرق أو القائها فى مقالب المخلفات، ومن هنا كانت الحاجة لتعريف شباب الجامعات بتلك القضية الهامة وتدريبهم على التخلص الأمن منها، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تهدف بشكل اساسي لرفع الوعي لدي الشباب للتصدي لقضية المخلفات الإلكترونية، كما تتيح لهم فرص الإستثمار في هذا المجال الجديد لخلق فرص عمل.

فيما صرح عادل الشافعي ممثلا عن رئيس جهاز إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، بأن هناك جهود حثيثة من كافة الاطراف المشاركة لتوفير المناخ الملائم لدعم صناعة وطنية، وأيضاً لجذب أي استثمار محلي او أجنبي للنهوض بمفاهيم الاستفادة من ادارة هذه النوعية من المخلفات، واعادة تدوير آمنة، واسترجاع خامات يمكن الاستفادة منها في عمليات صناعية أخرى.

وأضاف عادل الشافعي، أن اللقاء بشباب الجامعات بالاقصر وأسوان يأتى في إطار  تفعيل دور الشباب كشريحة مهمة لنهضة الدولة المصرية، ولتحقيق التنمية المستدامة وتعميق الوعي بالقضايا والتحديات التي تواجه البيئة والصحة العامة، مشيراً إلى أن الشباب يمثلون شريحة عريضة لمستخدمي التكنولوجيا ونظم المعلومات، لذلك تم تدريبهم على آليات جمع المخلفات الإلكترونية في إطار الحرم الجامعي، وتوجيه هذه المخلفات للتخلص الآمن لإعادة تدويرها إلى مكونات نافعة بما يحقق مصلحة مشتركة لحماية البيئة.

المنتدى الشبابي البيئي العربي فى الأقصر
المنتدى الشبابي البيئي العربي فى الأقصر

 

جلسات المنتدى الشبابي البيئي العربي بالأقصر
جلسات المنتدى الشبابي البيئي العربي بالأقصر

 

حضور فعاليات المنتدى الشبابي البيئي العربي
حضور فعاليات المنتدى الشبابي البيئي العربي

 


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