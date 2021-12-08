اعرف ما هو تسمم الدم الذى أصاب ياسمين عبد العزيز وكيفية الوقاية منه

كتبت إيناس البنا

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مواقع التواصل الاجتماعى فور استضافتها بإحدى البرامج للتحدث عن مرضها وما حدث لها خلال فترة العلاج.

وقالت الفنانة ياسمين عبد العزيز أنها أصيبت بتسمم الدم بعد إصابتها بعدوى بكتيرية خلال الجراحة التي أجرتها ، وهو ما تسبب في دخولها بغيبوبة ودخلت على إثرها العناية المركزة، وفي التقرير التالى نتعرف على أعراض تسمم الدم وطرق الوقاية منه.

ما هو تسمم الدم ولماذا يحدث



وفقا لتقرير موقع " healthline"، يحدث تسمم الدم عندما يكون لدى جسمك استجابة شديدة بشكل غير عادي للعدوى، وأثناء تعفن الدم، يطلق جهازك المناعي، الذي يحميك من الجراثيم، الكثير من المواد الكيميائية في دمك، ويؤدي هذا إلى حدوث التهاب واسع النطاق يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعضاء وتقلل الجلطات من تدفق الدم إلى أطرافك وأعضائك الداخلية، لذلك لا تحصل على العناصر الغذائية والأكسجين الذي تحتاجه.

في الحالات الشديدة، يؤدي تسمم الدم إلى انخفاض خطير في ضغط الدم ويطلق الأطباء على هذه "الصدمة الإنتانية" يمكن أن يؤدي بسرعة إلى فشل الأعضاء، مثل الرئتين والكلى والكبد.

أسباب تسمم الدم



العدوى البكتيرية غالبا ما تكون المسئولة عن تسمم الدم ولكن يمكن أن يحدث أيضًا بسبب عدوى أخرى، فيمكن أن يبدأ في أي مكان تدخل فيه البكتيريا أو الطفيليات أو الفطريات أو الفيروسات إلى جسمك، حتى لو كان شيئًا صغيرًا مثل الظفر الجلدي.

في الأشخاص الذين يدخلون المستشفى، قد تدخل البكتيريا من خلال الجروح الجراحية والقسطرة البولية.

أعراض تسمم الدم



قد تشمل العلامات الأولى سرعة التنفس والارتباك وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى:

-انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم

-التبول أقل من المعتاد

-تسارع ضربات القلب

-حمى وقشعريرة

-القيء والغثيان

-إسهال

-التعب أو الضعف

-بقع الجلد أو تغير لونها

-التعرق

-الألم الحاد

علاج تسمم الدم

المضادات الحيوية تلعب دورا فى محاربة الالتهابات التي تسببها البكتيريا في وقت مبكر بمجرد أن يعرف طبيبك سبب تعفن الدم، يمكنه إعطاؤك دواءً يستهدف البكتيريا المحددة.

وفي كثير من الأحيان، يصف الأطباء مثبطات الأوعية (التي تجعل الأوعية الدموية تضيق) لتحسين ضغط الدم، يمكن أيضًا الحصول على الكورتيكوستيرويدات لمحاربة الالتهاب أو الأنسولين للتحكم في نسبة السكر في الدم.

كيفية الوقاية من تسمم الدم

-اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

-ضرورة الحصول على اللقاحات الموصى بها لأشياء مثل الأنفلونزا وجدري الماء.

-إذا تعرضت لإصابة قم بتنظيفها في أسرع وقت ممكن وراقب علامات العدوى.

-عالج أي عدوى احصل على الرعاية الطبية فورًا إذا لم تتحسن الحالة أو إذا بدا أنها تزداد سوءًا.