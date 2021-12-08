استنفار بأحياء الإسكندرية للتعامل مع مياه الأمطار وعدم تعطيل المرور.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت الأجهزة التنفيذية و أحياء الإسكندرية حملات لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتواجد الميدانى على مدار اليوم للتعامل مع أى حالات طارئة للتدخل الفوري، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة ومنها شركات الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية ، كثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة أعمالها فى الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيئ.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ تواجد رؤساء الأحياء فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركزات سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وفى هذا الصدد؛ تابع محارب هيلع رئيس حى شرق، ميدانيًا أعمال شفط صرف مياه الأمطار وتصريف مياه أمواج البحر على الكورنيش، وتابع تمركز سيارات الصرف الصحى فى مختلف أنحاء الحى وخاصًة فى بؤر تجمع المياه والشوارع الرئيسة لتيسير حركة المرور.

وفى حى العامرية ثان تابع اللواء أشرف بهجت تعامل الأجهزة المعنية مع رفع تجمعات مياه الأمطار وحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وكسح التجمعات وإزالة آثار الرياح بنطاق الحي.

وتابعت المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول، أعمال إزالة الإعلانات المتساقطة من طريق الكورنيش نتيجة الرياح، كما تابعت تمركزات سيارات الصرف الصحى فى الشوارع والأنفاق وعلى طريق الكورنيش للتعامل مع تراكمات المياه.

وتابعت المهندسة سحر شعبان رئيس الحى غرب تمركزات سيارات الصرف الصحى وحالة الشوارع والميادين.

وقام المختصون فى الحى غرب بإزالة أعمدة الإنارة العامة ولافتات الإعلانات التى أتلفتها الرياح، وكذلك إزالة الخطورة الداهمة من منزل آيل للسقوط وذلك حفاظا على الأرواح.

وفى حى الجمرك تابع اللواء حسام الشيخ رئيس الحى تصريف آثار أمواج البحر من على طريق الكورنيش ، وتصريف الشنايش والمصبات، كما تابع تمركز سيارات شفط المياه المتواجدة بنطاق الحى للتأكد من عدم تراكم مياه الأمطار.

وتابع السيد موسى رئيس حى العجمى أعمال تطهير شنايش المطر ومطابق الصرف الصحي، وأعمال تجريف الأتربة وتأمين أبواب أعمدة الإنارة العامة، وتمركز سيارات الصرف الصحى وطريق كورنيش الدخيلة، وأعمال إزالة آثار الامواج العاتية.

وقام المحاسب رجب النقيدى رئيس حى وسط بمتابعة أعمال شفط وتصريف مياه الأمطار، وتابع تمركز سيارات الصرف الصحى بالمناطق الأشد تضررا ، كما تابع أعمال إزالة آثار الرياح والعاصفة الترابية من الميادين والشوارع بنطاق الحي.

وفى حى المنتزه ثان تابع اللواء حسن الجمال ميدانيا تمركزات رجال الصرف الصحى والحماية المدنية، للتأكد من التعامل الفورى مع تراكم مياه الأمطار وارتفاع أمواج البحر، وشدة الرياح .

كما تابع رئيس حى العامرية أول الأستاذ محمد عبد الله وبحضور جميع الإدارات المعنية أعمال إزالة آثار الرياح والعاصفة الترابية وتراكم مياه الأمطار بنطاق الحى والطريق الصحراوى - إسكندرية القاهرة - وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات .

وفى برج العرب تابع اللواء علاء يوسف حالة الشوارع والميادين والطرق وإزالة آثار الرياح وموجة الطقس السيء على الطريق الساحلى فى نطاق الحى ، كما تابع تمركز سيارات الصرف الصحى وتصريف مياه الأمطار.

ويستمر المختصون فى جميع الأحياء بمتابعة حالة الشوارع والميادين لإزالة آثار الطقس السيء ورصد أى تراكمات للمياه وإزالة أى لافتات أو اعمدة أو منازل تؤثر حركة المرور وحياة المواطنين.