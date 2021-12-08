استجابة لليوم السابع.. تشغيل مشروع الصرف الصحى بقرية جهينة القبلية

مرام محمد

استجابة لما نشره اليوم السابع، تحت عنوان "أهالي جهينة القبلية التابعة لمركز فاقوس بالشرقية يطالبون بسرعة تشغيل مشروع الصرف الصحي"، أفادت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بأنه جاري العمل حاليا بالمشروع بمعرفة الشركة المنفذة وسيتم خدمة القرية بالصرف الصحي فور الانتهاء من أعمال التوسعات بمحطة المعالجة.

وكان أهالى قرية جهينة القبلية التابعة لمركز فاقوس بالشرقية، قد أرسلوا مناشدة عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع، يطالبون فيها بسرعة تشغيل مشروع الصرف الصحى بالقرية.

وقال القارئ عبدالمنعم علاوى عمدة قرية جهينة، في رسالته، إن القرية من أكبر قرى المركز من حيث المساحة وتعداد السكان والذى يتجاوز 30 ألف نسمة، ومشروع الصرف الصحى تم تأسيسه منذ عام 2005، والذى تعرض خلال تلك السنوات للعديد من المعوقات وتم الانتهاء منه وعمل محطة رفع وشبكات، إلا أن المشروع مربوط على توسعات محطة صرف صحى كفر الحاج عمر التى لم تدخل الخدمة حتى اليوم ، مشيرا إلى أنهم يعانون مشاكل صحية ومادية بسبب الاعتماد على الصرف بنظام جرارات الكسح، فضلا عن قيام تلك الظاهرة بتلوث البيئة.

من جانبه أفاد عبادة محمد رئيس مدينة فاقوس، أنه انتهت توسعات محطة صرف كفر الحاج عمر، من المقرر دخولها الخدمة خلال فترة وجيزة، وأن تلك التوسعات ستخدم 6 قرى هما "جهينة القبلية، جهينة البحرية، الديدامون، الكيلانية، غزالة عبدون، ميت العز".

وأوضح أن المحطة في الماضي كانت تكلفتها 120 مليون جنيه، و دخلت التوسعات منذ سنوات بتكلفة 400 مليون جنيه، لتوفير الخدمة للقرى المحرومة، حيث تعمل بطاقة 27 الف متر مكعب، و التوسعات حوالى 15 ألف متر مكعب.