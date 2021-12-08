اليوم السابع
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الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 12:22 م
أكرم القصاص
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ارتفاع الأمواج بالإسكندرية لـ5 أمتار.. برودة شديدة والمحافظ يعطل الدراسة.. لايف

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 11:24 ص
ارتفاع الأمواج بالإسكندرية لـ5 أمتار.. برودة شديدة والمحافظ يعطل الدراسة.. لايف ارتفاع الأمواج
الإسكندرية – جاكلين منير

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة الإسكندرية، حيث تشهد المحافظة حالة من التقلبات الجوية وارتفاع الأمواج لـ 5 أمتار، ويصاحب ذلك رياح شديدة وبرودة في حالة الجو.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعلن تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه بعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد سعد، تقرر تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي التي كان مقررًا أداؤها غدًا الأربعاء وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الخميس 9 ديسمبر وفق الجدول المعلن على أن يتم امتحان اللغة الإنجليزية يوم الأثنين القادم  13 ديسمبر 2021. ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.


 

ارتفاع الأمواج
ارتفاع الأمواج

 

الطقس بمحافظة الأسكندرية
الطقس بمحافظة الأسكندرية

 

 

طقس الإسكندرية
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