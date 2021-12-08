ارتباك مرورى بطريق الزقازيق بسبب سقوط عامود إنارة وميل أعمدة أخرى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شهد طريق القنايات/ الزقازيق، ارتباك مرورى إثر سقوط عمود إنارة، مما أدى إلى ميل فى أعمدة مجاورة له، بسبب هبوب رياح شديدة ،وانتقل فريق من الفنيين بمديرية الكهرباء ورئاستى مدينتى الزقازيق والقنايات، لإعادة زرع أعمدة الإنارة والتأكد من سلامتها .

وشهدت المحافظة، حالة من عدم الاستقرار منذ الصباح الباكر، وتسبب الرياح الشديدة فى سقوط اللافتات من الأعمدة و المنشآت و اقتلاع الأشجار .

وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع حالة التأهب بكافة الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية لمواجهة التغيرات الجوية السيئة، مؤكدا على إستمرار رفع درجة الإستعداد على مستوى المحافظة بغرفة العمليات الرئيسية، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات الجوية وشدة الرياح المحملة بالأتربة مع إحتمالية سقوط الأمطار على أنحاء المحافظة.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد القصوى والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء لمواجهة التقلبات الجوية والرياح المحملة بالغبار والأتربة حرصاً على سلامة المواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين بالابتعاد عن أعمده الإنارة والأشجار تزامناً مع شدة الرياح و الإبلاغ عن أى أعطال بالأعمدة أو فى حالة وجود ماس كهربائى بها حرصاً على سلامتهم.