أمطار غزيرة فى البحيرة وطقس شتوى شديد البرودة فى أنحاء المحافظة.. لايف

البحيرة - ناصر جودة

رصدت عدسة اليوم السابع، أجواء حالة الطقس بمراكز محافظة البحيرة اليوم، الأربعاء، حيث شهدت سقوط أمطار غزيرة الآن على معظم مراكز المحافظة، وسوءا شديدا فى حالة الطقس، وسط هبوب رياح محملة بالأتربة تصل إلى العواصف على المناطق الصحراوية، فيما كثفت الأجهزة التنفيذية من استعدادها لمواجهة أى طارئ بالتزامن مع تقلبات الأحوال الجوية.



كان اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة،قرر تعطيل الدراسة اليوم بكافة المدارس، وكذلك تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي إلى يوم الأحد المقبل، حرصا على أرواح الطلاب، مشددا على استمرار رفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، وبجميع القطاعات ومتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات وصفايات الأمطار، مؤكدا على إستنفار كافة الجهود للتنسيق بين جميع الجهات كل فى موقعة لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة مع استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات، لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.



وأوضح اللواء هشام أمنة، أن المحافظة استعدت لموسم الشتاء من خلال أكثر من 1260 معدة وطاقم فنى لمجابهة ومواجهة الأمطار، والتدخل الفورى والسريع للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة من خلال فرق وأطقم مدربة على أعلى مستوى لمواجهة الأزمات.



وفى هذا السياق، تشهد جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن حملات دورية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.



كما تم مراجعة جميع الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف، وكذلك مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.



وتضمنت خطة الاستعدادات أيضا مراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.



أمطار البحيرة



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