اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 06:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أعضاء المنتدى الشبابى البيئى يشاركون فى زراعة الغابة الشجرية بالأقصر.. صور

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 05:17 م
أعضاء المنتدى الشبابى البيئى يشاركون فى زراعة الغابة الشجرية بالأقصر.. صور زراعة الغابة الشجرية
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك 250 شابا وفتاة من المشاركين فى المنتدي الشبابي البيئي العربي الحادي عشر تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على المدن التراثية"، والذي ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة برئاسة أمينة العام الدكتور ممدوح رشوان، فى زراعة العديد من الأشجار بالغابة الشجرية بمنطقة الحبيل بالاقصر، للتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وأعرب الشباب خلال زراعتهم للأشجار عن سعادتهم للمشاركة فى هذه التجربة، نظراً لأهمية تلك الاشجار فى تنظيم الحرارة في الغلاف الجوي من خلال عملية النتح التبخري، وبالتالي تساهم في استقرار المناخ، كما أنها تنقي الهواء من الغازات السامة، مثل ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى عن طريق امتصاصها، وإنتاج الأكسجين الضروري لحياة الكائنات الحية، ممّا يساعد في التخلص من ملوثات الهواء.

وأكد ممدوح رشوان رئيس المنتدى أن من أهم الفوائد البيئة القوية للغابات الشجرية إنها تساعد كثيراً فى مواجهة أزمات التصحر، حيث تنمو بصورة طبيعية فى المناطق الحارة ولا تحتاج لجهد كبير ولا تستهلك الماء إلا بنسبة ضئيلة ومخلفاتها لها عدة منافع، حيث إن أوراقها عند سقوطها تساهم فى خصوبة الأرض، ومياه الصرف التى يتم رى الغابات بها توجد فيها عناصر مثل الرصاص والحديد ويعتمد لذلك عليها فى إنتاج الأخشاب التى توفر مصادر دخل مميزة للجميع.

وأكد الدكتور رفعت عبدالوهاب استاذ علوم البيئة المركز القومى للبحوث أن إقامة غابات شجرية بمصر هدفه الأول الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحى المعالج، وإنتاج الاخشاب وإقامة صناعات خشبية جديدة، وإنتاج الوقود الحيوى، والحماية من التصحر والنحر، وحل مشكلة الأمن الغذائى للزيادة السكنية، وتثبيت الكثبان الرملية وحماية السواحل وزيادة السياحة الداخلية والدولية، بالإضافة إلى إمكانية تكوين السحب فوق الغابات الواسعة، مما يزيد من سقوط الأمطار، وتهدف أيضا إلى إنشاء برامج الغابات والأشجار بكليات الزراعة.

ومن الجدير بالذكر أنه أصبحت الغابة الشجرية بمحافظة الأقصر أكبر غابة شجرية في مصر بعد أن وافقت الأجهزة المعنية على ضم 1941 فدانا إضافيا إليها تعتمد في ريها على مياه الصرف الصحي المعالجة.

 

IMG-20211208-WA0004
 

 

IMG-20211208-WA0006
 

 

IMG-20211208-WA0007
 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

الغابات الشجرية بالاقصر

اخبار المحافظات

المنتدى الشبابى البيئى

اخبار اليوم

دعم الغابات الشجرية بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"نبق" منطقة العجائب الطبيعية بجنوب سيناء.. 600 كيلومتر مربع تجمع بيئة الجبال والبحار وكل مفردات الطبيعة.. أشهر معالمها شقوق الجبال الصخرية وغابات شجرية وشعاب مرجانية.. صور

الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:00 ص

محافظ أسوان: طرح 4 غابات شجرية بمساحة 3387 فدانا

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 09:57 ص

تطوير منظومة معالجة الصرف الصحى بالغابات الشجرية ببنى سويف.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 12:09 م

بروتوكول تعاون لزراعة 200 فدان من أرض الغابات الشجرية بأبوتشت فى قنا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 01:10 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة