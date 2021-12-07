5 أطعمة صحية هتحسن مزاجك في الشتاء.. منها البيض والسمك

كتبت - ميرفت رشاد

إذا كنت تبحث عن طرق لتحسين مزاجك ولو قليلاً ، فربما تكون قد سمعت عن السيروتونين ، المعروف باسم ناقل عصبي في الدماغ، وهو الذى يرتبط بتحسين الحالة المزاجية والرضا العام، السيروتونين عبارة عن مادة كيميائية تصنعها الخلايا العصبية وتتواصل مع الخلايا الأخرى في الجسم، في حين أنها بالتأكيد ليست المادة الكيميائية الوحيدة المرتبطة بتنظيم الحالة المزاجية، إلا أنها جزء مهم من أحجية الشعور بالسعادة، وهناك طرق لزيادة السيروتونين بشكل طبيعي من خلال عدد من الأطعمة يجب تناولها في فصل الشتاء، وفقا لما نشره موقع " wellandgood".

قالت الدكتورة كارولين ليف، متخصصة في أمراض الأعصاب، إن السيروتونين مصنوع من حمض أميني التربتوفان ، الذى يوجد في العديد من الأطعمة وقد يدعم إنتاج السيروتونين، موضحة أن هناك 5 أطعمة تحتوي على مادة السيروتونين التي تحتوي على نسبة عالية من التربتوفان والتي يمكن بسهولة إضافتها إلى وجباتك.

5 أغذية من السيروتونين يجب تناولها خلال الشتاء:

1. البيض

يتصدر البيض قائمة أطعمة السيروتونين ،لأنها تحتوي على التربتوفان وكذلك تحتوي على نسبة عالية من الكولين (فيتامين ب) والبروتين، يرتبط الكولين ارتباطًا مباشرًا بدعم صحة الدماغ ، بما في ذلك الحالة المزاجية ، ويمنح البروتين الجسم الطاقة.

2. الجبن



الجبن هو طعام آخر يحتوي على التربتوفان، خاصة الشيدر هو نوع الجبن الأعلى في المواد الكيميائية.

3. منتجات الصويا



هناك طرق نباتية لزيادة مستوى السيروتونين ، منتجات الصويا تحتوي أيضًا على التربتوفان والبروتين.

4. التونة والسلمون والأسماك الأخرى



على غرار البيض ، تقوم الأسماك بفحص صحة الدماغ، إلى جانب احتوائها على نسبة عالية من التربتوفان والبروتين ، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية تفيد الدماغ بشكل مباشر، تحتوي الأسماك أيضًا على فيتامين د ، وهو عنصر غذائي يصعب الحصول عليه في الشتاء ويرتبط أيضًا بالمزاج، كما تحتوي التونة والسلمون والأسماك الدهنية الأخرى على أكثر أنواع التربتوفان والأوميجا 3.

5. المكسرات والبذور



المكسرات والبذور من الأطعمة الأخرى الرائعة التي تحتوي على مادة السيروتونين النباتية ، فإن الجوز على وجه الخصوص معروف بكونه مفيدًا لصحة الدماغ لأنه يحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3 بشكل خاص.