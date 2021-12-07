وكيل "تضامن الدقهلية" يشهد تسليم أجهزة لاب توب لطلاب جامعة المنصورة من ذوى الهمم

الدقهلية - مرام محمد

شهد اليوم الثلاثاء، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، والدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الطلاب، مراسم تسليم طلاب الجامعة من ذوى الهمم، 27 جهاز "لاب توب" في كلية الآداب، بحضور الدكتور محمود الجعيدى عميد كلية آداب المنصورة، في إطار الاحتفالات باليوم العالمى لذوي الهمم، وذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط.

وتم توزيع أجهزة لاب توب مزودة بأحدث البرامج الداعمة للطلاب من ذوى الهمم، فى إطار المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع، ودعم ذوى الهمم ودمجهم في المجتمع، وتوفير كافة السبل لتسهيل عملية التحصيل الدراسي؛ ليتمكنوا من الحصول على كافة حقوقهم.

حضر الفاعليات كلا من الدكتورة دينا أبو العلا رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب، وأيمن أبو الفتوح مدير بنك ناصر الاجتماعي، وليلى عبد العزيز مدير التأهيل الاجتماعي بالمديرية، والدكتورة أميرة لبيب المنسق العلمى لوحدة التضامن الاجتماعى بجامعه المنصورة، ورحاب العشماوي منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة المنصورة.



تسليم الطلاب من ذوي الهمم أجهزة لاب توب



تسليم طلاب جامعة المنصورة من ذوي الهمم أجهزة لاب توب



جانب من مراسم تسليم أجهزة الاب توب



طلاب الجامعة من ذوي الهمم