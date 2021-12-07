نقابة الفلاحين بالأقصر تناقش تقديم مذكرة لزيادة سعر طن القصب لـ1400 جنيه

الأقصر – أحمد مرعى

عقد العمدة خالد حرز الله نقيب الفلاحين بمحافظة الأقصر، اجتماع بعدد من مزارعى القصب فى المحافظة داخل مقر النقابة العامة للفلاحين بالأقصر، وذلك لمناقشة وبحث تقديم مذكرة لوزارة الزراعة لزيادة سعر طن القصب من 720 جنيه إلى 1400 جنيه ليكون سعر الطن عادل أمام الزيادة الكبيرة مؤخراً فى الأسمدة وغيرها من مصاريف زراعة القصب بالمزارع المختلفة.

ويقول العمدة خالد حرز الله نقيب الفلاحين بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم خلال الإجتماع الذى عقد بمقر النقابة العامة للفلاحين بمدينة الأقصر، مناقشة المذكرة المقدمة لزيادة سعر طن القصب من 720 جنيهاً إلى 1400 جنيه، وذلك رحمة بالمزارعين وتدعيمهم حتى يستطيعون أن يسايروا الإرتفاع الكبير فى أسعار الأسمدة والوقود والأيدى العاملة، مشدداً على أن الفلاح والمزارع فى الأقصر والصعيد بأكمله فى أشد الحاجة إلى من يأخذ بيده ويمده له يد العون فى تلك الفترة لكى يستطيع أن يكسب رزقه الحلال من محصول القصب قبل حصاده خلال الأيام المقبلة.

وأشار نقيب الفلاحين بالأقصر، أن تصل تكلفة زراعة فدان القصب الذى يستغرق العام كله تتجاوز 23 ألف جنيه فى حال ملكية الأرض يضاف عليها مبلغ 5000 جنيه مقابل إيجار سنوى، وينتج الفدان ما بين 30 إلى 40 طن فى المتوسط، قائلاً: "إذا ضربنا هذا الرقم فى سعر الطن الحالى وهو 720 جنيهاً نجد إجمالى المبلغ الذى يحصل عليه المزارع حوالى 29 ألف، وتخصم منها التكلفة فيتبقى حوالى 6 آلاف جنيه أى ما يوازى 500 جنيه شهرياً، وهو مبلغ لا يكفى لطعام طفل واحد فى الشهر فما بالنا بمصروفات المعيشة والملابس والدروس والأطباء وغيرها".



اجتماع النقابة العامة للفلاحين بمحافظة الأقصر



العمدة خالد حرز الله نقيب الفلاحين بالأقصر