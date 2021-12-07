نائب رئيس الشركة القابضة للمياه ورئيس صرف الإسكندرية يتابعان الاستعدادات للنوة

الإسكندرية جاكلين منير

قام الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية، بجولة تفقدية مساء اليوم، تفقدا خلالها محطة كوبري كليوباترا لمتابعة المشروع العاجل، وتمركزات سيارات ومعدات الشركة في المنطقة.

أعقب ذلك مرور علي تمركزات الكورنيش بداية من سبورتنج حتي التمركزات أمام شيراتون المنتزة،للاطمئنان علي سير العمل وحالة العمال والسيارات المتواجدة وخطوط طوارئ الكورنيش الخاصة بمياه الأمطار.

وأكد " نافع" على أن عمال شركة الصرف الصحي بالمحافظة يعملون حاليا في أسوأ الظروف وتمركزهم في ظل النوات والتقلبات الجوية التي تمر بها المحافظة فقط من أجل رفع الضرر عن أي مواطن سكندري.

كان اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية لأعمال الحماية العاجلة علي طريق الكورنيش بالتنسيق بين الجهات التنفيذية التابعة لمحافظة الإسكندرية ،حيث تم وضع عدد من الكتل الخرسانية كمصدات للأمواج نظراً للتغيرات المناخية وموجة التقلبات الجوية التي أدت إلي إرتفاع أمواج البحر إلي 5 متر في بعض الأحيان.

يأتي ذلك في إطار مواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تواجهها محافظة الإسكندرية ، وضمن خطة أعمال الحماية العاجلة لطريق الكورنيش

وقد حذرت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، من موجة الطقس السيئ غداً الأربعاء، وذلك طبقاً لتقرير الأرصاد تنشط الرياح المثيرة للأتربة، مما يسبب اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وتصل سرعة الرياح إلى (50 – 70 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج (3.5 – 4 متر فى يوم الثلاثاء ومن 4 - 5 متر يوم الأربعاء، مع فرص سقوط أمطار

وناشدت المواطنين توخى الحيطة والحذر بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، مع تقليل سرعة السيارات بقدر ما يمكن، عدم الوقوف أسفل لافتات الكورنيش، تجنب السير تحت البلكونات القديمة والمتهالكة

جدير بالذكر أن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة منذ يوم السبت الماضى تحسبا لموجة الطقس السيئ، وأكد على استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة بجميع انحاء المحافظة.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أى بلاغات على رقم الخط الساخن للشركة 175 من أى خط أرضى أو على رقم 01201175175 محمول - واتس اب أو على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى.