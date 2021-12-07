مع قدوم فصل الشتاء.. ما هى التحاليل اللازمة للكشف عن الإصابة بالجفاف؟

كتبت مروة هريدى

مع قدوم فصل الشتاء، ينسى معظمنا تناول الماء نظرًا لبرودة الطقس التى لا تجعلنا نشعر بالعطش، وهو الأمر الذى قد يعرضنا للإصابة بالجفاف، وهو عبارة عن فقدان أنسجة الجسم للماء بشكل مفرط، ويمكن أن يسبب الجفاف الخفيف أو المتوسط ​​أعراضًا تشمل، العطش، والتعب، وتشنجات العضلات، والدوخة، والصداع، وفى هذه الحالة ما هى التحاليل اللازمة للكشف عن الجفاف، وفقًا لتقرير موقع "مايو كلينيك".

في حالات الجفاف الشديد، يُطلب إجراء فحوصات فى المعمل، لتحديد اختلالات المعادن وتقييم وظائف الكلى والحالة الصحية العامة إذا تم العثور على أى اختلالات، فيمكن إجراء اختبار تسلسلي لمراقبة الشخص بمرور الوقت واستجابته للعلاج قد يشمل الاختبار:

لوحة التمثيل الغذائي الأساسية (BMP) يمكن أن توفر هذه اللوحة من الاختبارات معلومات عن الصحة العامة بالإضافة إلى التوازن الحمضي القاعدي ووظيفة الكلى.

تحليل البول، لتقييم كمية البول التي يتم إنتاجها وفحص لونها وتركيزها.

تحليل الدم لفحص نسبة الكرياتينين، لتقييم وظائف الكلى، وغالبًا ما تزداد هذه في حالة الجفاف أيضًا.

تعداد الدم الكامل (CBC) لتقييم خلايا الدم والتوازن بين الأجزاء الصلبة والسائلة في الدم؛ على وجه التحديد.

تحليل الجلوكوز، للكشف عن وجود ارتفاع فى مستويات السكر فى الدم

إذا كان سبب الجفاف واضحًا، فعادةً لا يلزم إجراء اختبار آخر ومع ذلك، يمكن إجراء مجموعة متنوعة من الاختبارات عندما يكون السبب غير معروف، لتشخيص ومعالجة الحالات الأساسية، مثل تلك المرتبطة بالإسهال المطول أو القيء.، مثل مزرعة البراز، للبحث عن عدوى بكتيرية تسبب الإسهال، وتحليل O&P - للكشف عن الطفيليات المعوية.



اعراض الجفاف