مسعف وسائق يعيدان 29 ألف جنيه و"آيفون" لمواطن فى بنى سويف. تفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

عثر مسعف وسائق على 29 ألفا و600 جنيه وتليفون محمول أثناء إسعاف مواطن، بعد تلقيهم بلاغًا بوجود حادث انقلاب دراجة بخارية؛ ليهرعوا لإنقاذ المصابين عقب انقلابها بطريق "ننا – إهناسيا" غرب المحافظة.

وتلقي الدكتور أحمد صادق مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، إخطاراً بالحادث من أحمد على مشرف عام إسعاف بنى سويف بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية.

وعلى الفور قام ممدوح سيد مشرف غرفة العمليات بتحريك سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة، حيث أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وأثناء نقل مصاب يدعى "مصطفي. س. ا" 23 سنة مقيم بمحافظة الجيزة، تلاحظ إصابته بغيبوبة تامة وتوقف في القلب والتنفس واشتباه ما بعد الارتجاج.

وقام المسعف ويدعي عبد العزيز عيد عبدالعزيز، بعمل انتعاش القلبي الرئوي للمصاب وتوصيل جهاز الصدمات الكهربائي في محل الواقعة، والاستمرار في عمل الإنعاش القلبي حتى وصوله إلى المستشفي بنى سويف الجامعي، وتم إنقاذ حياته.

وعثر السائق أحمد محمد عبد السميع والمسعف عبد العزيز عيد عبدالعزيز على مبلغ مالي 29 ألفا و600 جنيه وتليفون آيفون، أثناء نقله للمستشفى، وسلما المضبوطات بمحضر تسليم أمانات بمستشفى بني سويف الجامعي، تعبيرا عن أمانة وشرف رجال الإسعاف.