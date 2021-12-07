محافظ كفر الشيخ يتفقد تبطين وتأهيل ترعة الشاكرية .. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال تأهيل وتبطين ترعة الشاكرية غرب مدينة كفر الشيخ والممتدة حتى قرية محلة موسى، مشيداً بالأعمال الجارية في كافة قرى المحافظة ل تبطين 125 ترعة، ضمن المشروع القومي لتبطين الترع ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رافقه خلالها اللواء شعبان مبروك،رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.