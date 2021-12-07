اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 04:29 م
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محافظ كفر الشيخ يتفقد تبطين وتأهيل ترعة الشاكرية .. صور

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 04:13 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد تبطين وتأهيل ترعة الشاكرية .. صور محافظ كفر الشيخ يوجه باعمال تبطين ترعة الشاكرية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال تأهيل وتبطين ترعة الشاكرية غرب مدينة كفر الشيخ والممتدة حتى قرية محلة موسى، مشيداً بالأعمال الجارية في كافة قرى المحافظة ل تبطين 125 ترعة، ضمن المشروع القومي لتبطين الترع ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رافقه خلالها اللواء شعبان مبروك،رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

كما تابع محافظ كفر الشيخ أعمال توسعة الطريق المار أمام سوق الجملة حتى شارع صبري القاضي، لتيسير الحركة المرورية، وربط شرق بغرب المدينة بقرى مركز كفر الشيخ، من أعمال التطوير التي تشهدها عاصمة المحافظة، سواء توسعة الطرق والشوارع  وأعمال الرصف وأعمال التجميل، موجهاً بسرعة الانتهاء من توسعة الطريق.

 

تبطين ترعة الشاكرية
تبطين ترعة الشاكرية

 

جالنب من متابعة توسعة الطرق
جالنب من متابعة توسعة الطرق

 

محافظ كفر الشيخ يتابع توسعة الطرق
محافظ كفر الشيخ يتابع توسعة الطرق

 

محافظ كفر الشيخ يوجه باعمال تبطين ترعة الشاكرية
محافظ كفر الشيخ يوجه باعمال تبطين ترعة الشاكرية

 

 


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وزارة الري

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