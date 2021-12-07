محافظ شمال سيناء يشهد ختام مشروع تمكين وتشغيل 190 سيدة وفتاة

شمال سيناء - محمد حسين

شهد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ختام تنفيذ مشروع "انتاجنا" للخدمات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية، وأعلن المحافظ فى بيان صحفى، ختام المشروع اليوم بديوان عام المحافظة، مشيدا بدور الجمعيات المنفذة ومديرية التضامن الاجتماعى لدعم ومساعدة الأسر المنتجة وتوفير فرص عمل لها من خلال تدريبها وتأهيلها للانتاج وإقامة المشروعات الخاصة، وتوفير فرص عمل للعديد من الأسر ، والاستفادة من الموارد الطبيعية وتصنيع منتجات البيئة السيناوية من خلال المعارض المختلفة داخليا وخارجيا .

وسلم المحافظ عدد من السيدات والفتيات من ماكينات الخياطة ومستلزمات ومواد انتاج لمساعدتهن على الانتاج وتوفير فرص عمل آخرين من خلال المشروعات.

وأعرب المحافظ عن أمله فى قيام باقى الجمعيات الأهلية بعمل مشروعات انتاجية وتأهيل الشياب للعمل والانتاج وتوفير فرص عمل لهم .

وأعلنت الجمعية المنفذة أن المشروع يساهم فى توفير فرص عمل انتاجية، والاهتمام بمنتجات البيئة السيناوية التى تلقى رواجا فى المحافظات الأخرى، وسبق تدريب 285 شابا وفتاة من أبناء المحافظة على برامج ريادة الأعمال فى اطار مشروع : " فرصة " بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، و 105 من الشاب على أعمال صيانة الأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف والخياطة والتطريز ضمن انشطة المشروع فى مجال ريادة الأعمال.

ويستهدف المشروع تمكين وتشغيل 190 مستفيدا ومستفيدة من محافظة شمال سيناء وتأهيلهم للعمل فى انتاج المستلزمات الطبية لمواكبة احتياجات المجتمع المحلى فى الوقت الحالى نتيجة لوجود فيروس كورونا، وانتاج وترويج منتجات البيئة السيناوية، مشيرة إلى انتاج 4000 كمامة و 200 ألف ملابس طبية لتلبية احتياجات المواطنين والأطقم الطبية والعزل، والتعاقد مع بعض البنوك لتوفير الزى والشنط للعاملين بها ، وانتاج الشنط اللازمة للهلال الأحمر المصرى لتوزيعها على طلاب المدارس بخلاف الاشتراك فى معرض تراثنا وتصميم وانتاج الملابس العصرية والمستوحاة من البيئة السيناوية، وأن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن نفس المجالات السابقة بالاضافة الى تطبيقات الهاتف المحمول والتسويق الالكترونى والتنجيد للستائر وصناعة الجلود وغيرها.