محافظ دمياط تُكرم 52 مؤسسة حاصلة على اعتماد جودة التعليم

دمياط معتز الشربينى

كرمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، 52 مؤسسة حازت على اعتماد الهيئة القومية لضمان وجودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك خلال احتفالية أُقيمت اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم وقيادات المديرية.

كما كرمت "المحافظ" أيضاً الفائزين بمسابقة المشروع الوطنى للقراءة العامة الأول، وهم "سعد محب وهالة أبو النجا" من المحكمين، وكذا الطالب محمد عبد العال بمدرسة الشهيد بهجت الطرانيسى بإدارة فارسكور التعليمية، حيث حصل على المركز الثاني بمستوى الفئة الثانية، وبفئة المعلم المثقف حصل صلاح بدران المعلم بمدرسة السوالم الثانوية بإدارة ميت أبو غالب التعليمية، على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، كما حصل جهاد الجحاوى المعلم بمدرسة المنيا الابتدائية على المركز الثامن على مستوى الجمهورية.

هذا وفى مستهل كلمتها، وجهت محافظ دمياط التحية إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لما حققته الوزارة تحت قيادته من طفرة جديدة بالمنظومة التعليمية بأكملها، كما هنأت مديرية التربية والتعليم والمؤسسات المعتمدة من قبل الهيئة وأيضاً الفائزين بالمشروع القومى للقراءة على هذا النجاح، معربة عن سعادتها بما حققوه من نجاح للمحافظة، فقد حصلت دمياط على المركز الثاني على مستوى الجمهورية فى نسبة المؤسسات المعتمدة حتى ٢٠٢٠/٢٠١٩، لتصل بعدها الى المستوى الرابع فى اعداد المدارس المتقدمة للاعتماد على مستوى الجمهورية حتى العام الدراسى 2020/2021 وذلك بعدد 74 مؤسسة .

كما أكدت أن تحسين الأداء المؤسسى وتطبيق النهج والأسس العلمية تُعدان ركيزتان أساسيتان فى منظومة تطوير العملية التعليمية، مشيدة بما حققته مديرية التربية والتعليم بدمياط للارتقاء بالمنظومة التعليمية بأكملها، و أكدت "محافظ دمياط" إلى أن التعليم على رأس الأولويات لتطوير المؤسسات التعليمية وجعلها قادرة على مواكبة الطفرة التى شهدتها المنظومة مؤخرًا، لبناء أجيال قادرة على استكمال مسيرة التنمية والبناء..

ومن جانبه، ذكر الدكتور خالد خلف، أن المديرية حرصت على وضع رؤية واضحة تتضمن عدة محاور لتطبيق معايير الجودة، جاء من بين محاورها توفير مناخ تربوى داعم للعملية التعليمية و تفعيل دور المؤسسات فى المشاركة المجتمعية وغيرها من المحاور التى أدت إلى تحقيق هذا النجاح، ووجه الدكتور خلف خالص الشكر والتقدير إلى محافظ دمياط لدعمها المستمر لقطاع التعليم، مشيرًا إلى أن هذا القطاع الهام قد حظى باهتمام بالغ من المحافظة، كما وجه التحية إلى قيادات المديرية وفريق إدارة الجودة وجميع المكرمين اليوم.

وفى ختام الاحتفالية، تسلمت محافظ دمياط من مدير مديرية التربية والتعليم درع قطاع التعليم الصناعى تقديرًا لجهودها المبذولة لدعم المنظومة التعليمية بالمحافظة.

والجدير بالذكر أن المؤسسات المعتمدة البالغ عددهم 52 مؤسسة هم.

-أولا :إدارة دمياط التعليمية.. "روضة مدرسة عبد السلام عارف، روضة مدرسة الشيخ شطا ١، مدرسة بنات الجمارك الابتدائية، روضة مدرسة شطا الجديدة، روضة مدرسة صلاح الدين الأيوبي اللغات الرسمية، روضة مدرسة الشهيد محمود السلامونى، روضة مدرسة عمرو بن العاص"

ثانيا: إدارة فارسكور التعليمية.. "روضة مدرسة مناع خليل، روضة مدرسة الشهيد إسماعيل فهمى، مدرسة اولاد خلف الابتدائية الحديثة، روضة مدرسة شرباص للتعليم الأساسي، مدرسة شهداء الناصرية الابتدائية، مدرسة الحورانى الإعدادية المشتركة، مدرسة الحورانى الابتدائية المشتركة، مدرسة عزبة الجندى الابتدائية"

ثالثاً: إدارة كفر سعد التعليمية.." "مدرسة كفر سعد البلد الابتدائية الجديدة، روضة مدرسة الشهيد ناجى جودة بالوسطانى، روضة مدرسة السادات بكفر سليمان ، مدرسة الشرباصى نصحى السيد الإعدادية بنات، مدرسة أبو طالب الابتدائية، روضة مدرسة المدينة المنورة، روضة مدرسة كفر سعد البلد الابتدائية، مدرسة الإسماعيلية الابتدائية المشتركة، مدرسة أبو طالب الإعدادية المشتركة، مدرسة السادات الابتدائية "

رابعًا: إدارة الزرقا التعليمية.." مدرسة الزرقا الإعدادية بنات، مدرسة المستقبل الرسمية المتميزة للغات، روضة مدرسة كفر تقى للتعليم الأساسي، مدرسة السلام الإعدادية المشتركة، مدرسة الإمام ناصف الثانوية بنات".

خامسًا: إدارة عزبة البرج التعليمية.." مدرسة عزبة البرج الرسمية للغات (الإعدادية) و (الابتدائية)، مدرسة رأس البر الابتدائية".

سادسًا: إدارة كفر البطيخ التعليمية.. روضة مدرسة المهندس عاطف احمد سليم.

سابعًا :إدارة الروضة التعليمية.. "مدرسة الروضة الرسمية للغات (الإعدادية)، روضة مدرسة الشهيد السيد مرعى، روضة مدرسة بنى الرحامنة ٢، روضة مدرسة حجاجة للتعليم الأساسي، روضة عوض خليل الابتدائية، روضة جمال طاهر الابتدائية، روضة مدرسة الروضة للتعليم الأساسي".

ثامنًا: إدارة دمياط الجديدة التعليمية.."روضة مدرسة الصفوة الخاصة، روضة مدرسة ٢٥ يناير للتعليم الأساسي، روضة مدرسة الباسل الخاصة، روضة مدرسة خالد بن الوليد، مدرسة دمياط الجديدة الإعدادية الرسمية المتميزة للغات، روضة مدارس النيل المصرية فرع دمياط".

تاسعًا :إدارة السرو التعليمية.. مدرسة القزازين للتعليم الأساسي(الإعدادية)، روضة مدرسة الشهيد حسام ايمن التابعة، مدرسة سيف الدين الإعدادية بنات، روضة مدرسة الشهيد على محمد على".

عاشرًا: إدارة ميت أبو غالب التعليمية.."روضة مدرسة الدكتور حامد الزفرى روضة مدرسة كفر المنازلة الابتدائية المشتركة".