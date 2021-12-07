محافظ الشرقية يقرر وقف 4 من العاملين بالمحليات عن العمل بسبب الإهمال والتقصير

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية القرار رقم 11017 لسنه 2021 بوقف كلا من : "ن . ص . أ " مدير الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة أولاد صقر ، "ز . أ . ع" من العاملين بالوحدة المحلية بالصوفية، برئاسة مركز ومدينة أولاد صقر ، "ن . م . س " ، مشرف فني بالوحدة المحلية بزور أبو الليل برئاسة مركز ومدينة أولاد صقر ، " ص . م. أ " رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بزور ابوالليل برئاسة مركز ومدينة أولاد صقر، عن العمل إحتياطياً لمدة ثلاثه أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم، أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

وجاء قار المحافظ بسبب الإهمال والتقصير في العمل، مؤكداً على الجهات المختصه تنفيذ هذا القرار.

أوضح المحافظ أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979بشأن نظام الإدارة المحليه و لائحته التنفيذيه و تعديلاتهما وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 بشأن أعمال الخدمه المدنيه ولائحته التنفيذيه، وعلى مذكرة إداره المراجعه الداخليه والحكومة بالمحافظه وعلى مأموريه التحقيق رقم 498 لسنه 2021 تحقيقات المحافظة.