اليوم السابع
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محافظ الأقصر يتابع تجربة سيناريو محاكاة لحدوث تعطل بأحد المراكب السياحية.. صور

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 08:45 م
محافظ الأقصر يتابع تجربة سيناريو محاكاة لحدوث تعطل بأحد المراكب السياحية.. صور محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم
الأقصر – أحمد مرعى

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تابع محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الثلاثاء، أعمال تنفيذ تجربة استرشادية داخل مركز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والذى تم إنشائه حديثا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

 

وشملت التجربة تنفيذ سيناريو محاكاة لحدوث تعطل بأحد المراكب السياحية، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد للمحافظة هدى المغربي، والرائد أحمد صلاح رئيس لجنة الدعم الفني للمحافظة.

 

واستمع محافظ الأقصر، خلال التجربة إلى شرح عن كافة التجهيزات الإنشائية والتقنية للمركز وكيفية عمل منظومة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة والتي تعد أحد المشروعات التي تحقق نقلة حضارية كبرى تخطو به الدولة إلى طريق الدول المتقدمة في مجال التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال شبكة وطنية موحدة تحقق تعاون كافة أجهزة الدولة وتوفير سرعة رد الفعل واحتواء آثار الأزمات، والكوارث، والمواقف الطارئة، وفي ذات السياق وجه المحافظ الشكر لكافة الجهات القائمة على تنفيذ الشبكة وعلى رأسهم السيد اللواء مدير سلاح الإشارة، والسيد رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ.

 

وأوضح محسن توفيق مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة، أن الشبكة الوطنية شبكة موحدة ومؤمنة لكافة الجهات المعنية بالدولة، وتعمل على إدارة البلاغات عبر الفيديو كونفرنس بمشاركة كافة الغرف التي تم تنفيذها بالمحافظة ( الإسعاف ـ الحماية المدنية ـ النجدة ـ المياه ـ الكهرباء ـ الرعاية الصحية ـ المستشفيات).

 

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