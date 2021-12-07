"كليتـــنا بــلا تدخين" .. حملة توعوية بجامعة أسيوط لتوعية الشباب بمخاطر التدخين

فريق المحافظات

شهدت جامعة أسيوط انطلاق أعمال حملة " كليتنا بلا تدخين " والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة بالتعاون مع كليتي الطب والهندسة ، والتى انطلقت أعمالها يوم الأحد الموافق 5 من ديسمبر الجارى بمشاركة طلاب كليات الصيدلة والطب والهندسة، على ان يشهد يوم الأحد المقبل الموافق 12 من ديسمبر الجارى، استكمال فعاليات الحملة فى نسختها الثانية وذلك فى ساحة كلية الهندسة بدءاً من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.



وفى هذا الإطار فقد أشارت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرفة على تنفيذ الحملة، أن الحملة تأتى انطلاقاً من إيمان الجامعة بدورها التوعوى فى في تنوير الشباب وتوعيتهم بخطورة بعض العادات والمظاهر السلبية التي تؤثر على صحتهم وتعرقل عملهم وإنتاجهم وخدمتهم لمجتمعهم المحيط بهم ، مضيفة أن حملة " كليتنا بلا تدخين " والتي تنظمها كلية الصيدلة تأتى تحت مظلة مبادرة الجامعة التى أطلقتها فى وقت سابق تحت عنوان " جامعة بلا تدخين " والهادفة إلى زيادة الوعي حول الآثار السلبية للتدخين على كل من المدخنين ومن حولهم من خلال التدخين السلبي.



ومن جانبه فقد أشار الدكتور محمود البدرى عبدالمطلب وكيل لكلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق أعمال حملة " كليتنا بلا تدخين " أن تلك الحملة تأتى طبقاً لقرار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تفعيل الآليات المنفذة للقانون رقم 52 لسنة 1981 بشإن الوقاية من أضرار التدخين ولائحته التنفيذية والمتضمن حظر التدخين نهائياً بكافة صوره فى المنشآت الصحية والتعليمية ، موضحاً أن الحملة تتضمن عدد من الملصقات، والعبارات التوعوية، ووسائل عديدة لزيادة الوعي بمخاطر التدخين، مثل سرطان الرئة أو الحنجرة، والربو القصبي، وأمراض القلب والعديد من الأمراض الأخرى المرتبطة بالتدخين.





