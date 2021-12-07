قصر ثقافة المحمودية ينظم احتفالية لمتحدى الإعاقة بالمدرسة الفكرية

البحيرة: فريق المحافظات

نظم قصر ثقافة المحمودية احتفاليه مع متحدي الإعاقة بالمدرسة الفكرية للاحتفال معهم بيوم "قادرون باختلاف "، ويأتي ذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة ــ محافظ البحيرة، وفى إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم والذي يهدف إلى زيادة الفهم لقضايا ذوي الهمم وادماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية

كما تم عمل محاضرة بمكتبه الصواف الثقافية عن كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات.

وفى سياق آخر وبالتزامن مع حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لزيادة الوعي بهذه القضية، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وتفعيل مشاركتها في خطط التنمية المستدامة.

نظم فرع ثقافة البحيرة ندوه توعويه بعنوان "العنف ضد المرأة" بمكتبة الادهم الثقافية بمدرسة المحمودية الثانوية بنات حاضر فيها نقيب ندى حسنى - من مديريه امن البحيرة وبحضور مدير إدارة المحمودية التعليمي وعدد كبير من طالبات المدرسة



جانب من الفاعلية



جانب من الفاعلية