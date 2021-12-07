فوائد أوراق الكاري.. أهمها السيطرة على مستويات السكر فى الدم

كتبت إيناس البنا

يمكن أن تساعدك أوراق الكاري في إدارة مرض السكري، بصرف النظر عن رائحتها اللطيفة وطعمها الفريد ، يمكن لأوراق الكاري أن تقدم الكثير للسيطرة على بعض الأمراض منها مرض السكر. وفقا لتقرير موقع healthline

تُستخدم أوراق الكاري ، المعروفة باسم kadi patta ، على نطاق واسع كمكون للطهي في أجزاء كثيرة من الطعام بدول شرق آسيا، و قد تستخدم هذه الأوراق في العديد من الأطباق لرائحتها وطعمها الفريد.

ولهذه الأوراق فوائد صحية وعلاجية لا حصر لها، فأوراق الكاري غنية بفيتامين أ ، ب ، ج ، ب 2. كما يقال إنها مصادر جيدة للحديد والكالسيوم.

ايضا أوراق الكاري لها خصائص مضادة للأكسدة وتساعد في الحفاظ على توازن الكوليسترول الأمثل ، وتقول الدراسات إن لديها أيضًا خصائص مقاومة للسرطان، تشمل الفوائد الصحية العديدة لأوراق الكاري فقدان الوزن وإدارة مرض السكري وتحسين البصر وتخفيف التوتر، تستخدم هذه الأوراق أيضًا لعلاج نقص الكالسيوم والعديد من الحالات الأخرى. فيما يلي 5 فوائد صحية لأوراق الكاري.

إدارة مرض السكري



قد يساعد الاستهلاك المنتظم لأوراق الكاري في خفض مستويات السكر في الدم، حيث تمتلئ هذه الأوراق بالكامل بمضادات الأكسدة التي تساعد في منع تحويل النشا إلى الجلوكوز وبالتالي التحكم في مستويات مرض السكري.

فقدان الوزن



كشفت دراسة أجريت عام 2010 أن مستخلص أوراق الكاري يمكن أن يقلل بشكل كبير من زيادة وزن الجسم، وقال الباحثون إن هذا التأثير إلى وجود قلويدات الكربازول في هذه الأعشاب.

يخفف الغثيان والقلق أثناء الحمل



يحفز استهلاك هذه العشبة إفراز إنزيمات الجهاز الهضمي التي يمكن أن تخفف من أعراض القيء والغثيان لدى النساء الحوامل.

علاج مشاكل الجهاز الهضمي



يمكن أن تساعد أوراق الكاري في علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والإسهال والإمساك. من المعروف أنها تمتلك خصائص ملين خفيفة.

مكافحة العدوى



أوراق الكاري فعالة أيضًا في مكافحة الالتهابات البكتيرية والفطرية بسبب وجود قلويدات كاربازول.