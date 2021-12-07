فرع ثقافة أسوان ينظم عروضا فنية ضمن القوافل الثقافية بقرى حياة كريمة

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم العرض المسرحى "صحينا يا سينا" من خلال فرع ثقافة أسوان، بقرى حياة كريمة بمراكز محافظة أسوان وهى " قتة، توشكى غرب، بيت ثقافة نجع الفرس بغرب اسوان، العدوة بكوم امبو، المنشية"، تستمر العروض حتى الثامن من ديسمبر الحالى.

تدور أحداث العرض حول بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، وما يقدمونه من تضحيات فى سبيل أمن وسلامة الوطن، لمحاربة الفكر المتطرف، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء، والعرض للبيت الفنى إخراج عصام الشويخ، تأليف وأشعار خميس عز العرب، موسيقى وألحان حاتم عزت.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومحمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، ونجوى أحمد سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان.



الحضور



العروض الفنية



القوافل الثقافية فى قرى حياة كريمة



تفاعل الأطفال