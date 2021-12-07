"فتنوا على بعض".. نيابة فاقوس تطلب تحريات حول مصادر جمع 26 سلخ جلد حمار

الشرقية - إيمان مهنى

كلفت نيابة مركز فاقوس بإشراف المستشار حلمى عطالله محامى عام نيابات شمال الشرقية، مباحث التموين بإجراء تحريات حول واقعة العثور على 26 سلخ جلد حمار ضبطت لدى تاجران للجلود بالمخالفة للقانون، و تحديد مصادر الحصول عليها.

كانت لجنة مكبرة من مديرية الطب البيطرى شنت بتوجيهات من الدكتور إبراهيم متولى وكيل الوزارة، و بعد تلاقيها شكوى بوجود مخزن جلود يحتوى على جلود حمير بالمخالفة لقانون.

و أفاد الدكتور أشرف حجازى مدير إدارة الصحة العامة و المجازر، لـ"اليوم السابع"، انه ترأس لجنة تضم مسئولين الرقابة التموينية، لفحص الشكوى، وعثر على 10 جلود حمير مسلوخة لدى مخزن المتهم الأول "م . ج" وهو يعمل تاجر جلود، ولا يوجد أى أعضاء أو أجزاء من الحمير أو آثار الذبح، كما لا توجد فواتير أو تحديد لمصادر الحصول على هذه الجلود.

وبمداهمة المخزن المشار إليه تبين أن الشاكى هو عم المتهم الأول، ويعمل بنفس المهنة وهى جمع الجلود، و توجهت الحملة لمداهمة مخزنه هو الآخر و الذى فى نفس المنطقة، عثر على 16 جلد حمير مسلوخ.

و بالتحقيق تبين أن المتهم التانى "العم"، وقامت الحملة بالتحفظ على مضبوطات لدى المتهمان "العم و نجل شقيقة"، تم و تحرير محضر إثبات حالة، وإحالتهم للنيابة.