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غيوم تغطى سماء القليوبية وسيولة مرورية بالطرق والمحاور.. فيديو وصور

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 12:33 م
غيوم تغطى سماء القليوبية وسيولة مرورية بالطرق والمحاور.. فيديو وصور الغيوم تغطى سماء القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى عن حالة الطقس بمحافظة القليوبية، والتى شهدت انتشار غيوم كثيفة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء وحتى الآن، كما يسودها طقس خريفى على كافة الأنحاء، وانتشار البرودة، كما شهدت الطرق والمحاور الرئيسية حالة من السيولة المرورية اليوم وسط انتشار مكثف لرجال المرور بالمحافظة.

 

فيما أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، يأتى ذلك عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة، والتى تتوقع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

 

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

 

كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

 

 

الحركة المرورية على طرق القليوبية
الحركة المرورية على طرق القليوبية

 

السيولة المرورية بمحاور القليوبية
السيولة المرورية بمحاور القليوبية

 

الغيوم بسماء القليوبية
الغيوم بسماء القليوبية

 

الغيوم تغطى سماء القليوبية
الغيوم تغطى سماء القليوبية

 

سيولة مرورية بطرق القليوبية
سيولة مرورية بطرق القليوبية

 


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