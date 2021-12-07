غلق 10 محال تجارية لمخالفة شروط التراخيص خلال حملات رقابية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار الحملات اليومية على المقاهي والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، مشددا على تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 219 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت مابين ثابت ومتحرك،وكذلك تحرير 49 محضر إشغال بابو المطامير وإغلاق 10محال تجارية لمخالفاتها شروط التراخيص.

كما أسفرت الحملات عن رفع 249 حالة إشغال طريق مخالفة بدمنهور بنطاق شوارع " عرابى، الروضه، الاتوبيس، المعهد الديني، فلاقه ، الجيش، سيدي عمر، الكوبرى العلوي،النفق، عبد السلام الشاذلي، المستشفي، الجمهورية".