غرامة تصل لـ10 آلاف جنيه عقوبة تشويه ممشى كورنيش بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وافق المجلس المجلس التنفيذي لمحافظة بنى سويف برئاسة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على مقترح اللائحة المالية للمخالفات التي تقع على ممشى كورنيش بمدينة بني سويف، والتي أعدتها اللجنة المشكلة بالقرار رقم 480 لسنة 2021 من إدارتي: الشؤون المالية والإدارية والقانونية بالمحافظة ونائب رئيس الوحدة المحلية وإدارة الإيرادات بالوحدة ،حيث تضمنت اللائحة تحديد قيمة مالية(غرامة) للمخالفات التي تصدر من الأفراد، وبهدف الحفاظ على ممشى الكورنيش بعد تطويره ليكون متنفسا لائقا للمواطنين، خاصة وأنه تم الانتهاء من حوالي 98% من المشروع، وسيتم افتتاحه خلال الأسابيع القليلة القادمة:

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف ننشر اللائحة المالية للمخالفات التي تحدث أضراراً وتشوه ممشى كورنيش بنى سويف:

1- إلقاء فضلات الطعام في غير الأماكن المخصصة لها (50 جنيه)

2- تعطيل عمل المختصين او المراقبين الصحيين او اعاقته أو الاعتراض عليه وكذا المكلفين بالإشراف على الممشي (500 جنيه)

3- ضبط باعة جائلين غير مصرح لهم بالممشي (500جنيه)

4- استخدام الطرق او الساحات بما يتعارض مع تعليمات المحافظة والاستخدام الأمثل للممشي بالمخالفة (500 جنيه)

5- إتلاف طبقات الأسفلت والبلاط والشوارع والطرق بالممشي (10.000 جنيه)

6- قطع كابلات أعمدة الإنارة ( 2000 جنيه)

7- كسر أو إتلاف الكراسي والمقاعد المخصصة للمواطنين بالممشي (500 جنيه)

8- الكتابة أو الرسم بالمخالفة على الجدران والكراسي والمقاعد المخصصة للمواطنين بالممشي (200 جنيه)

9- الدخول والتواجد بالممشي بدون تذكرة (50جنيه)

10 كتابة الاعلانات والدعاية والملصقات بالمخالفة (1000جنيه)

11- استخدام مكبرات الصوت أو الدي جي (1000جنيه)

12- غسيل السيارات وتعبير زيوت السيارات بالباركينج (2000 جنيه)

13- أية أعمال من شأنها عدم الحفاظ على المظهر الجمالي والآداب العامة بالممشي (300 جنيه)

14- ركن الدراجات البخارية أووضع الفاترينات أعلى رصيف المشاه بطريق الكورنيش واستخدام رصيف الكورنيش بالمخالفة(300 جنيه)

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ـاللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ،العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، عزة علي خالد مدير عام التخطيط متابعة الخطة، لمياء العربي مدير المجالس واللجان بالمحافظة ،وأعضاء المجلس التنفيذي من رؤساء الوحدات المحلية وكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والمصالح والجهات الحكومية والإدارات المركزية بديوان المحافظة ومسؤولي المجالس القومية المتخصصة.