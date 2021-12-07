علماء: أوميكرون سريع الانتشار ولكنه أقل خطورة من الأشكال الأخرى للفيروس

كتبت - ميرفت رشاد

أكد العلماء أن "أوميكرون " ينتشر بشكل أسرع من أي وقت مضى في جنوب إفريقيا، وهو مؤشر على مدى عدوى متغير أوميكرون الجديد، لكن هناك مؤشرات مبكرة على أنه أقل خطورة من الأشكال الأخرى للفيروس، وفقا لما نشره موقع " indianexpress".قالت الدكتورة إميلي جورلي ، باحثة الصحة العامة في كلية جونز هوبكنز بلومبرج، إن العلامات تشير إلى أن المتغير أقل خطورة، لكنها ليست أكيدة بعد.

انتشر المتغير بسرعة وتم اكتشافه في أكثر من 30 دولة في ست قارات حتى الآن، يقول مسئولو الصحة والباحثون إنه قد يكون أكثر أشكال الفيروس عدوى حتى الآن وأنه قد يحل قريبًا محل متغير دلتا الذي ظهر العام الماضي باعتباره الشكل السائد، وقد أثار ذلك مخاوف من أن العالم الذي يتوق إلى الخروج من عامين من معاناة الوباء يمكن أن يتجه إلى دائرة أخرى من المرض والإغلاق والمعاناة الاقتصادية.

في أوروبا ، كما هو الحال في جنوب إفريقيا ، هناك مؤشرات مبكرة على أن حالات الأوميكرون قد تكون خفيفة إلى حد ما ، وقالت الحكومة في بريطانيا ، إن عدد حالات أوميكرون قفز إلى 336 أمس، أي ضعف عدد حالات يوم الجمعة، كما أبلغت الدنمارك عن 261 حالة ، أي أربعة أضعاف العدد يوم الجمعة.

بدأت الولايات المتحدة في مطالبة المسافرين الدوليين الذين يصلون إلى البلاد بتقديم دليل على اختبار فيروس كورونا السلبي الذي استغرق ما لا يزيد عن 24 ساعة قبل رحلاتهم ، وهو معيار قد يصعب تلبيته في السابق ، كان بإمكان المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل إظهار نتائج الاختبارات السلبية التي تستغرق ما يصل إلى 72 ساعة قبل المغادرة.

في جنوب إفريقيا ، حيث يقول العلماء إن أوميكرون هو المسيطر بالفعل ، فإن الوباء يتصاعد مرة أخرى. قبل شهر ، كان لدى جنوب إفريقيا أقل من 300 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوميًا ؛ يوم الجمعة والسبت مرة أخرى ، كان الرقم أكثر من 16000، لقد انخفض إلى حد ما يومي الأحد والاثنين ، ولكن قد يكون ذلك بسبب تأخر الإبلاغ بسبب عطلات نهاية الأسبوع.