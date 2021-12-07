"طه" طالب أصول دين بدمياط يهوى المصارعة ويقلد الشيخ الحصرى

دمياط معتز الشربينى

الموهبة لاتحتاج وساطة ولكنها تحتاج تنمية وإصرار وعزيمة لتنميتها، هذا هو حال احد طلاب قسم أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية دمياط الجديدة يهوى ممارسة الرياضة ويحفظ القرآن الكريم ويقلد الشيخ محمود الحصرى فى التلاوة.

"اليوم السابع " التقى الطالب طه محمد على ليتعرف منه عن موهبتة وكيف طور من نفسه حتى يتفوق على اقرانة ويرسم لنفسة مستقبل يحلم به.

طه محمدعلى ابن مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية التحق بكلية الدراسات الإسلاميةقسم أصول الدين بدمياط الجديدة، ولكنه يهوى لعب الرياضة واحب لعبة المصارعة منذ أن كان طفل صغير بالمرحلة الابتدائية، واستمر حبة للعبة، وشارك فى عدد من البطولات بمحافظة، وحصل على أول محافظة الدقهلية وزن 55كيلو جرام، ووزن 42 كيلو جرام، حتى التحق بالكلية ومثل الكلية فى بطولة جامعة الأزهر التى أقيمت بكلية التربية الرياضية، وحصل على المركز الأول وزن 60 كيلو جرام.

وأكد طه محمد على أن حب الرياضة لم يشغله عن دراسته وعن حفظ القرآن الكريم حيث بدأ بحفظ القرآن الكريم منذ طفولتة على يد الشيخ محمد إسماعيل ثم انتقل الى الشيخ إسماعيل الدسوقى وأتم ختم القرآن الكريم فى الفرقة الثانية بالكلية.

وأضاف طه محمد على كنت احب الشيخ الحصرى واستمع له كثيرا والسبب فى بداية قرائتى للقرآن الكريم كثير من المقربين قالوا لى صوتك يشبه الشيخ الحصرى وكنت فى بداياى لا أعرف من هو الشيخ الحصرى ثم مع الأيام بدأت استمع له جيدا، واتعلم منه طريقة القراءة حتى أصبحت اشبة واقلدة بدرجة كبيرة.

وأشار طه محمد شاركت فى مسابقة اثمار الذهبية على مستوى الجمهورية وكنت من 10 الأوائل وشاركت فى مسابقات اجريت على النت وحصلت على المركز الثانى وكنت من 3 الأوائل فى قراءة القرآن الكريم على مستوى الكلية.

وأضاف طه محمد اتمنى ان تكون داعية اسلامى وخطيب وحاليا اتعلم فن الخطابة حتى اكون مستعد لهذا الطريق.

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