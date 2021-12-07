اليوم السابع
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طقس متقلب على مطروح ونشاط للرياح المحملة بالأتربة على السلوم وبرانى.. لايف

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 03:07 م
طقس متقلب على مطروح ونشاط للرياح المحملة بالأتربة على السلوم وبرانى.. لايف طقس متقلب على مطروح
مطروح - حسن مشالي

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قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا لحالة الطقس المتقلب الذي تشهده محافظة مطروح، والساحل الشمالى، اليوم الثلاثاء،  على مختلف المناطق، بسبب تزايد نشاط الرياح المحملة والمثيرة للأتربة، خاصة في المناطق المفتوحة والصحراوية، مع انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق السريعة.

وشهدت مدينتي السلوم وسيدي براني، نشاط للرياح الشديدة المحملة يالأتربة، أكثر من باقي المناطق التي شهدت رياحا أقل نشاطا مع انتشار الأتربة في الفضاء، وانخفاض في درجات الحرارة.

وأثر الطقس السيئ، على حركة المواطنين بالشوارع، وخلت نسبيا من المارة، إلا من أصحاب الحاجات الضرورية.

ورفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لسوء الأحوال الجوية، ومتابعة غرف عمليات مجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الطقس السيئ وتلقي بلاغات المواطنين.


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