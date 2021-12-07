طقس شمال سيناء.. غيوم تحجب الشمس وانخفاض فى درجات الحرارة

شمال سيناء - محمد حسين

غطت الغيوم اليوم سماء مناطق شمال سيناء، واختفت الشمس ورائها مع انخفاض فى درجات الحرارة وسكون حركة الرياح.

أعلنت شركة المياه بشمال وجنوب سيناء، استعدادات للتقلبات الجوية المحتملة.

وأوضح البيان، أنه تم تفعيل خطة الازمات والطوارئ وبالتنسيق مع محافظة شمال سيناء اصطفت معدات الشركة والأطقم الفنية المشغلة بمحيط ديوان عام محافظة شمال سيناء، وجاهزة للانتشار والتمركز بميادين وشوارع العريش لمواجهة موجة تقلبات الطقس المحتملة.

شدد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار على وجه السرعة للحفاظ على السيولة المرورية، ووجه بتمركز المعدات بالشوارع والميادين وسرعة التحرك والانتشار طبقا لخطة الطوارئ والازمات بالشركة

وأعلنت محافظة شمال سيناء، إنها فى حالة جاهزية لأي متغيرات جوية محتملة، خصوصا بمناطق وسط سيناء ومسارات الوديان.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال، ان فريق بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة يتابع أي تغيرات جوية، وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية تتابع الموقف، وتتلقى الشكاوى وسرعة توجيهها لجهات الاختصاص لحلها.

وأكد المحافظ، أن معدات الأزمات وسيارات كسح المياه فى وضع جاهزية وجرى توزيعها في أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء.

وبدورها استعدت مجالس المدن بوسط سيناء لأي موجة سيول قد تنجم عن سقوط أمطار على المناطق الجبلية.

وفى بيان تحذيري وجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.