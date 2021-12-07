اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 11:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس بنى سويف الآن.. أجواء باردة وغيوم كثيفة وسط توقعات بالأمطار.. لايف

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 10:30 ص
طقس بنى سويف الآن.. أجواء باردة وغيوم كثيفة وسط توقعات بالأمطار.. لايف أجواء باردة على محافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثا مباشرا لرصد حالة الطقس داخل محافظة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، حيث شهدت المحافظة حالة من الأجواء الشتوية وانخفاض فى درجة الحرارة مع شبورة خفيفة.

من جانبه، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

حالة الطقس

طقس بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة