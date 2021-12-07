طقس بارد متقلب يحجب الرؤية بالدقهلية.. وغيوم كثيفة بسماء المنصورة.. لايف

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من كورنيش مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله حالة الطقس الجوي في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، حيث شهدت المنصورة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وبرودة شديدة ونشاط خفيف لرياح باردة وجافة مع تجمع كثيف للغيوم، تحجب الرؤية.





وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود اليوم طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء، مائلا للحرارة على جنوب البلاد، بارد ليلا على كافة الأنحاء، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة متقطعة على مناطق متفرقة.



جدير بالذكر، أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كان قد وجه برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أى تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس مع موسم السيول وهطول الأمطار، مشددا على ضرورة متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، ورفع درجة استعداد وجاهزية سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه خلال فصل الشتاء.







جانب من حالة الطقس بالدقهلية



حالة الطقس الأن بالدقهلية



حالة الطقس



طقس الدقهلية الأن



طقس الدقهلية



طقس بارد بالدقهلية



طقس بارد وغير مستقر بالدقهلية



طقس بارد وغير مستقر يحجب الرؤية بالدقهلية



طقس بارد وغير مستقر يحجب الرؤية



