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طقس المنيا الآن.. غيوم كثيفة تحجب أشعة الشمس وأجواء باردة.. لايف

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 09:59 ص
طقس المنيا الآن.. غيوم كثيفة تحجب أشعة الشمس وأجواء باردة.. لايف الطقس
المنيا -حسن عبد الغفار

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا لحالة الطقس بمحافظة المنيا، والتى تشهد طقسا شديد البرودة فى ساعات الليل واختفاء للشمس خلف الغيوم فى الساعات الأولى من الصباح، بسبب كثافة الغيوم فى السماء، والتى حجبت أشعة الشمس لساعات طوال الصباح.

وشهدت المحافظة بمختلف الأنحاء ليلة أمس طقسا شديد البرودة دفع الكثير من الناس إلى ارتداء الملابس الثقيلة وذلك مع وجود نشاط للرياح على الطرق السريعة.

ومن ناحيته، شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستعداد الكامل لفصل الشتاء سواء من خلال أعمال للتطهير ومتابعة المعدات ،وتطهير مخرات السيول والمرور عليها بشكل يومى للتأكد من نظافتها والتعامل الفورى مع المتعدين عليها .

وناشدت إدارة المرور بالمحافظة السائقين بتخفيف السرعات خاصة على الطرق السريعة "الصحراوى والزراعى".

 


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