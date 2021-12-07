اليوم السابع
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أكرم القصاص
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طقس الإسكندرية.. سطوع الشمس واستعدادات قصوى لنوة قاسم.. لايف وصور

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 11:34 ص
طقس الإسكندرية.. سطوع الشمس واستعدادات قصوى لنوة قاسم.. لايف وصور طقس الإسكندرية
الإسكندرية: أسماء على بدر

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شهدت محافظة الإسكندرية سطوع كامل للشمس، وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة واستقرار الأمواج، اليوم الثلاثاء، على كافة أنحاء محافظة الإسكندرية.

 

كما شهد الكورنيش، اصطفاف سيارات الصرف الصحي، استعدادا للتدخل السريع، فور هطول أمطار غزيرة على المحافظة.

كانت قد استعدت محافظة الإسكندرية لموسم سقوط الأمطار، بتنظيف كافة شنايش المحافظة، خاصة البؤر التي تتراكم فيها الأمطار باستمرار منها نفق المندرة وكليوباترا وسيدي بشر ومنطقة جناكليس بطريق الحرية، منعا لتراكم الأمطار وتعطيل حركة المرور.

 

حالة الطقس في الإسكندرية (1)
حالة الطقس في الإسكندرية 

 

حالة الطقس في الإسكندرية (2)
حالة الطقس في الإسكندرية 

 

حالة الطقس في الإسكندرية (3)
حالة الطقس في الإسكندرية 

 

 


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