طرق الوقاية من تساقط الشعر والصلع عند السيدات

كتبت نهير عبد النبى

كل خصلة شعر على رأسك لها عمر يتراوح بين عامين وخمسة أعوام، وتتمتع بصيلات الشعر بدورة من النمو النشط والانتقال والراحة، وهناك ظروف وعوامل تتعلق بنمط الحياة ويمكن أن تسبب تساقط الشعر والصلع في بعض الأحيان.

وحسب ما ذكره موقع healthline قد يكون ذلك نتيجة سوء الحالة النفسية أو سوء التغذية أو يمكن أن يحدث بعد الحمل، أو كأثر جانبي للأدوية، أو نتيجة لحالة صحية أساسية.

إذا كنت تعاني من تساقط الشعر الذي يؤدي إلى ظهور بقع صلعاء أو بقع أو تساقط كتل كبيرة من الشعر، فيجب عليك زيارة طبيب الرعاية الأولية أو طبيب الأمراض الجلدية للتشخيص.

يحدث تساقط الشعر عند النساء عادةً بسبب تساقط الشعر الوراثي ذي النمط الأنثوي، أو الصلع الوراثي، أو مرض الغدة الدرقية، أو الشيخوخة، أو حالات هرمونية أخرى، حوالي ثلث النساء سيعانين من تساقط الشعر في حياتهن، إذا كنت تفقد شعرك، فقد يوصي طبيبك ببعض العلاجات التالية لمنع المزيد من تساقط الشعر.

سواء كان تساقط شعرك ناتجًا عن حالة صحية مزمنة أو قصيرة المدى، فهناك أشياء يمكنك القيام بها لحماية شعرك وهى:

تجنب تسريحات الشعر التي تشد الشعر

لا يمكن شد شعرك إلا كثيرًا قبل أن يتضرر بشكل دائم، يمكن أن تسحب تسريحات الشعر، مثل الضفائر الضيقة وذيل الحصان شعرك بعيدًا عن فروة رأسك ويفكك الرابطة بين شعرك وفروة رأسك بمرور الوقت.

تجنبي أدوات تصفيف الشعر ذات الحرارة العالية

استخدام الحرارة لتصفيف شعرك يترك بصيلات شعرك مجففة وعرضة للتلف، ومجففات الشعر ومكواة تجعيد الشعر .

لا تعالج شعرك أو تبيضه كيميائيًا

تسبب المواد الكيميائية لمعالجة الشعر تساقط مفاجئ للشعر

استخدمي شامبو لطيف ومناسب لشعرك

الغرض من الشامبو هو تنظيف شعرك من الأوساخ والزيوت الزائدة، و لكن العديد من أنواع الشامبو التجارية تحتوي على مكونات قاسية وكيميائية تسبب تساقط الشعر ابتعد عنها.

استخدم فرشاة ناعمة مصنوعة من ألياف طبيعية



سيؤدي استخدام فرشاة ناعمة مع ألياف طبيعية إلى تعزيز مستويات الدهون الصحية على شعرك، وسوف تساعد على نحو سلس وحالة بشرة شعرك على المستوى الجزيئي يمكن أن يساعدك تمشيط الشعر يوميًا أيضًا على تجنب رؤية كتل الشعر في مصرف الدش.