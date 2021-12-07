اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 10:34 م
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ضبط مالك منزل وزوج شقيقته لقيامها بالحفر والتنقيب عن الآثار بقليوب

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 10:26 م
ضبط مالك منزل وزوج شقيقته لقيامها بالحفر والتنقيب عن الآثار بقليوب التنقيب عن الآثار - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط شخصين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة أبو سنة دائرة مركز شرطة قليوب، وجرى ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، وكذلك وجود حفرة بعمق 4.5 متر وبعرض 1.5 متر، وجرى التحفظ على المنزل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة بحجز المتهمين، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتشكيل لجنة من منطقة أثار القليوبية للانتقال لمحل الواقعة وإجراء معاينة عما إذا كانت هذه المنطقة خاضعة لمنطقة أثار القليوبية من عدمه.

وكان اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بقيام مالك منزل وزوج شقيقته بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزل ملك الأول بمنطقة أبو سنة دائرة المركز.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام "ي أ س"، 62 سنة، بدون عمل، بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بمنطقة أبو سنة دائرة المركز، بمعاونة "س م ح"، 52 سنة، زوج شقيقة الأول، وتبين أن المنزل مكون من طابقين علي مساحة 175 متر، كما تبين وجود حفرة داخل أحد الغرف بعمق 4.5 متر وبعرض 1.5 متر، وجرى ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر "سلم خشبي، وموتور لشفط المياه، وأسلاك، وبكرة رفع، وفأس"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


أمن القليوبية

التنقيب عن الآثار

قليوب

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أبو سنة

اخبار القليوبية

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