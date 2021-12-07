صحة المنيا تواصل تنظم قافلة طبية لأهالي قرية دلجا بديرمواس ضمن حياة كريمة

المنيا -حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا أعمال،القافلة الطبية العلاجية في قرية دلجا بمركز ديرمواس والتى بدأتها أمس الأثنين وتستمر اليوم الثلاثاء وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة،وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا قد نفذت قافلة طبية علاجية بقرية ابشادات التابعة لمركز ملوى خلال يومى 1 و 2 من ديسمبر الحالى و اسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1753 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمه لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة ان توزيع الحالات كالتالى عدد 405 حالة جراحة ؛ عدد 395 حالة اطفال ؛ عدد 219 باطنة ؛ عدد 157 قلب و 91 نساء و 105 اسنان عدد 146 جلدية عدد 195 حالة انف واذن؛ عدد 40 تنظيم اسرة الى جانب انه تم عمل عدد 92 تحاليل مختلفة وعمل 17 حالة موجات صوتيه وعمل 9 حالة رسم قلب و عمل 3 حالة اشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 186 متردد وتم اجراء خلع اسنان لعدد 5 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى عدد 44 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 81 متردد.