"صحة الأقصر" تناشد المواطنين التوجه لمراكز الشباب لتلقى لقاح كورونا.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

ناشدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، كافة المواطنين باستمرار التوجه إلى مراكز الشباب والفرق المتنقلة والثابتة بأنحاء المحافظة المختلفة لتلقي جرعات لقاح فيرس كورونا المستجد.

كما أكد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، في بيان صحفى، على توافر جميع أنواع اللقاحات، واستمرار العمل بانتظام داخل مراكز الشباب والفرق المتنقلة والثابتة وجميع أماكن تلقي اللقاح.

كما شدد مدير مديرية الصحة بالأقصر على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وعلى أهمية تلقي اللقاح حفاظا على صحة المواطنين وتسهيل كل سبل تلقي اللقاح.

وفي نفس السياق تشهد المستشفيات ومراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا فى مختلف مدن وقرى محافظة الأقصر، حالة من الإقبال الكثيف من الأهالى والمواطنين والعاملين بالمصالح الحكومية، وذلك لتلقى اللقاحات بعد مرور أيام على قرارات مجلس الوزراء بعدم دخول المواطنين أو العاملين للمصالح الحكومية بدءاً من شهر سبتمبر الجارى إلا بكارت تلقى اللقاح.

وتوافد المواطنين بأعداد كبيرة على مدار الأيام الماضية، على المستشفيات ومراكز تلقى لقاح كورونا للحصول على اللقاح بعد تنفيذ قرار رئيس الوزراء بعدم دخول المصالح الحكومية بعد أول ديسمبر إلا لمتلقى لقاح كورونا.

فيما أكدت محافظة الأقصر، أنه بناءا على قرار رئاسة مجلس الوزراء، تم منع دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري إلى عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR ، وتم تطبيق القرار بداية من 1 ديسمبر المقبل على المواطنين المترددين على المنشآت الخدمية بمقار الدواوين العموم ومديريات الخدمات.



























