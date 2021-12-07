شباب كفر الشيخ تختتم أولى تدريبات برنامج "مشوارى" بمعهد الخدمة الاجتماعية.. صور

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، أولى تدريبات برنامج مشوارى بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف اللواء وكيل الوزارة إسماعيل الفار، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، منال جمال، مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب، جاء ذلك وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي، يأتي ذلك في إطار تنمية مهارات وقدرات طلاب المعهد.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن تدريب مشوارى يهدف إلى تمكين الشباب من اقتحام سوق العمل، ليعمل على إكساب النشء والشباب المهارات الحياتية، كذا المهارات الشخصية مهارات التعامل مع الآخرين مهارات الإبداع والابتكار مهارات الجاهزية للعمل، بالإضافة إلى امتلاك المديرية نخبة مختارة من المدربين المنفذين للمشروع لكيفية التعامل مع الآخرين مهارات الإبداع والابتكار مهارات الجاهزية للعمل، معرباً عن امتنانه بالتعاون المشترك مع المعهد العالى للخدمة الاجتماعية.



وأضاف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، أن برنامج مشوارى له إسهام فى تنمية قدرات الشباب على تنفيذ المشروعات، وتقديم المشورة المهنية اللازمة للنجاح في سوق العمل، جاء ذلك بحضور أساتذة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، الدكتور محمود عطية بالي، وكيل المعهد العالي للتدريب ورعاية الشباب، ومحمد إسماعيل، مشرف عام وزارة التعليم العالى.

كما كرم الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه، الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ،وذلك فى احتفالية أقيمت بالمعهد فى ختام أولى تدريبات برنامج مشواري لتنمية مهارات وقدرات طلاب المعهد، حيث أعرب الدكتور طارق عمارة، عن سعادته ببدء سلسلة من التدريبات المتميزة لطلاب المعهد، وذلك من خلال التعاون المشترك والبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة والتعليم العالي لتدريب الشباب على المهارات التي تساعدهم لدخول سوق العمل المهارات الشخصية.