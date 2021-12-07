اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 09:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شباب كفر الشيخ تختتم أولى تدريبات برنامج "مشوارى" بمعهد الخدمة الاجتماعية.. صور

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 08:09 م
شباب كفر الشيخ تختتم أولى تدريبات برنامج "مشوارى" بمعهد الخدمة الاجتماعية.. صور الطلاب المتدربون فى برنامج مشوارى
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، أولى تدريبات برنامج مشوارى بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف اللواء وكيل الوزارة إسماعيل الفار، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، منال جمال، مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب، جاء ذلك وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي، يأتي ذلك في إطار تنمية مهارات وقدرات طلاب المعهد.


قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن تدريب مشوارى يهدف إلى تمكين الشباب من اقتحام سوق العمل، ليعمل على إكساب النشء والشباب المهارات الحياتية، كذا المهارات الشخصية مهارات التعامل مع الآخرين مهارات الإبداع والابتكار مهارات الجاهزية للعمل، بالإضافة إلى امتلاك المديرية نخبة مختارة من المدربين المنفذين للمشروع لكيفية التعامل مع الآخرين مهارات الإبداع والابتكار مهارات الجاهزية للعمل، معرباً عن امتنانه بالتعاون المشترك مع المعهد العالى للخدمة الاجتماعية.

وأضاف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، أن برنامج مشوارى له إسهام فى تنمية قدرات الشباب على تنفيذ المشروعات، وتقديم المشورة المهنية اللازمة للنجاح في سوق العمل، جاء ذلك بحضور أساتذة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، الدكتور محمود عطية بالي، وكيل المعهد العالي للتدريب ورعاية الشباب، ومحمد إسماعيل، مشرف عام وزارة التعليم العالى.
 
كما كرم الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه، الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ،وذلك فى احتفالية أقيمت بالمعهد فى ختام أولى تدريبات برنامج مشواري لتنمية مهارات وقدرات طلاب المعهد، حيث أعرب الدكتور طارق عمارة، عن سعادته ببدء سلسلة من التدريبات المتميزة لطلاب المعهد، وذلك من خلال التعاون المشترك والبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة والتعليم العالي لتدريب الشباب على المهارات التي تساعدهم لدخول سوق العمل المهارات الشخصية.
 
الطلاب المتدربون في برنامج مشواري - Copy
الطلاب المتدربون في برنامج مشواري

المشاركون في برنامج مشواري - Copy
المشاركون في برنامج مشواري 

المشاركون في برنامج مشواري
المشاركون في برنامج مشواري

تكريم طلاب شاركوا في برنامج مشواري
تكريم طلاب شاركوا في برنامج مشواري

جانب من تكريم مشرفي برنامج مشواري
جانب من تكريم مشرفي برنامج مشواري

عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية يكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ
عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية يكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ
 
 

كفر الشيخ

شباب ورياضة

دورات تدريبية

مشروعات تنموية

بروتوكول تعاون

مراكز شباب

خدمة اجتماعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"شباب كفر الشيخ" تنفذ برنامجا تدريبيا بعنوان المهارات الإدارية للعمل العام

الأحد، 05 ديسمبر 2021 07:40 م

شباب كفر الشيخ يختتمون تدريبات برنامج مشوارى لتنمية المهارات.. صور

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 12:03 ص

شباب كفر الشيخ تختتم التدريب الميدانى لطلاب كلية الآداب قسم علم الاجتماع

الأحد، 28 نوفمبر 2021 10:01 م

شباب كفر الشيخ تنظم ندوة عن الأعمال الحرفية بمراكز الشباب فى المدن المختلفة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:52 ص

استمرار توافد المواطنين لتلقى لقاح كورونا بمراكز شباب كفر الشيخ.. صور

السبت، 30 أكتوبر 2021 05:12 م

شباب كفر الشيخ تقيم سلسلة من المعسكرات التدريبية بمراكز الشباب

السبت، 23 أكتوبر 2021 06:22 م

مراكز شباب كفر الشيخ تدشن ورش عمل أندية التطوع على مستوى المحافظة.. صور

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 12:47 م

شباب كفر الشيخ والمجلس القومى للمرأة والصحة يستقبلون راغبى تلقى لقاح كورونا

الخميس، 30 سبتمبر 2021 10:54 ص

فوز "الزواوي ومنصور والبسطويسي" بالتذكية و5 أعضاء بالانتخاب بمركز شباب كفر الشيخ

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 11:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة