شاهد مكتب بريد أسوان القديم يتحول إلى تحفة جمالية بعد التطوير

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشراً من داخل مكتب بريد أسوان المطور النموذجى بعد الانتهاء من أعمال تطويره وتجديده ليصبح أشبه بـ"القصر".

ويقع مكتب بريد أسوان الفرعى "البوستة القديمة" وسط مدينة أسوان، ومر على إنشاءه ١٠٦ عام، ثم تم الانتهاء من أعمال تطوير وتجميل هذا المبنى التراثى.

وروعى فى التطوير الجديد، أن يحتفظ المكان بطرازه المعماري الفريد ، وفى الوقت نفسه إدخال أحدث تكنولوجيا المعلومات لإرضاء العملاء من مواطني أسوان ، ليضاف هذا الصرح إلى ما تذخر به مصرنا الحبيبة بموروثات حضارية من الفنون والعمارة المتميزة فى كافة أركانها تحكى جزءًا من تاريخها، وتؤكد عراقة حضارتها.

ويرجع تاريخ إنشاء مكتب بريد أسوان الفرعى إلى 9 سبتمبر من عام 1915 حيث يقع على مساحة 200 م2 ويضم 13 شبابك لتقديم جميع الخدمات المالية والحكومية والبريدية ، بجانب 2 شبابك لخدمات مصر الرقمية المفعلة ، بالإضافة إلى 15 جهاز حاسب آلى ليساهم هذا المكتب في خدمة نحو 50 ألف مواطن تقريباً.