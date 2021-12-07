اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 07:34 م
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سوء الأحوال الجوية يتسبب فى انقطاع الكهرباء عن مناطق غربى مطروح

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 06:53 م
سوء الأحوال الجوية يتسبب فى انقطاع الكهرباء عن مناطق غربى مطروح انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق بمطروح
مطروح - حسن مشالي

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تسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية، التى تشهدها محافظة مطروح، فى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والتجمعات السكنية، غربي مدينة مرسى مطروح، ومن المتوقع تأخر إصلاح الأعطال بسبب انعدام الرؤية بسبب سوء حالة الطقس.

وأكدت مصادر بقطاع كهرباء مطروح، أنه من المناطق المتأثرة من انقطاع التيار الكهربائي، منطقة اللحاحمة والدبابسة وقرى أبو لهو وأولاد مرعى والنصر والصريحات وأبو لهو البحري ووادى الرمل. ويواصل مهندسي وفني قطاع الكهرباء بغرب مطروح، العمل علي إصلاح الأعطال بالخطوط الهوائية للجهد المتوسط، التي سقطت من شدة الرياح، والعواصف الترابية في المناطق الصحراوية.

وأبلغت شركة الكهرباء، غرفة عمليات المحافظة، بأن عمليه إصلاح الأعطال قد تستغرق بعض الوقت، لصعوبة العمل نظرا لانعدام الرؤية.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد قرر تعطيل الدراسة غدا الاربعاء  في جميع مدارس المحافظة نظرا لسوء الأحوال الجوية، مع تاجيل امتحان اللغة الانجليزية، للصف الرابع الابتدائي الى يوم الأحد المقبل.

وتشهد مناطق محافظة مطروح، حاليا، تقلبات جوية وعواصف ترابية أثرت على الرؤية الأفقية، وارتفاع أمواج البحر  ورفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لسوء الأحوال الجوية، ومتابعة غرف عمليات مجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الطقس السيئ وتلقى بلاغات المواطنين.


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