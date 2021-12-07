اليوم السابع
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سر البطارخ البورى فى سوق الإسكندرية.. بيستنوها كل سنة فى النوة.. فيديو

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 09:00 ص
سر البطارخ البورى فى سوق الإسكندرية.. بيستنوها كل سنة فى النوة.. فيديو
الإسكندرية أسماء على بدر

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يعتبر شهر ديسمبر بالإسكندرية شهر مميز بسبب ظهور الكافيار أو بطارخ السمك البوري التى تسمى " الذهب الأصفر" نظرا لندرته وارتفاع سعره وفائدة العالية المليء بالفسفور والقيمه الغذائية الكبيرة .



ويقول ياسر محمد ، صاحب محل سمك بالإسكندرية ، أنهم ينتظرون الكافيار فى شهر ديسمبر من كل عام نظرا للإقبال الكبير عليه ويقوموا باستخراجه من السمك وبيع السمك بسعر منخفض يبدأ من 20 جنيه للكيلو لذلك يقبل على شراءه المواطنين نظرا لانخفاض سعره وجودته الكبيرة .


واضاف أن يتم تصديرها للخارج نظرا الإقبال عليه فى الخارج كما يباع للمطاعم الكبرى ويبدأ سعر الكيلو منه 350 جنيه.

كما أشار شريف محمد ، أن هناك أكثر من طريقة لطهى الكافيار منها الطاجن والفرن والصياديه ولم يستغرق وقت كبير فى الطهى .

أسماك-الإسكندرية

أسماك-الإسكندرية

 

البطارخ
البطارخ

 

بطارخ
بطارخ

 

جانب-من-سوق-السمك
جانب-من-سوق-السمك


 


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