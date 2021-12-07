رئيس مدينة المحلة يفتتح مكتب بريد سيدى حمود المطور بالبنوان

الغربية مصطفى عادل

افتتح اللواء حسين لبيب عطية رئيس مركز ومدينة المحلة مكتب بريد سيدى حمود بنطاق الوحدة المحلية لقرية البنوان بحضور سعد نصر وعلاء النمر نواب رئيس المدينه بعد الإنتهاء من أعمال التطوير حيث يضم 9 منافذ خدمة جديدة وماكينات حديثة و المقام على مساحة 170 متر.

و أكد رئيس المدينة في بيان أنه يثمن دور المشاركة الإجتماعية بالقرية و الجهود المبذولة فى إنجاز تلك المشروعات التى سوف تساعد فى تسهيل العديد من الخدمات المقدمه للمواطنين .

من ناحيه اخرى قاد اللواء حسين عطيه رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حملة نظافة مكبره بشوارع قرية دمرو رافقه سعد نصر و علاء النمر نائبا رئيس المدينة بمشاركة معدات الوحدات المحليه لقرى دمرو و الشهيدي و محلة حسن و البنوان و ميت الليت هاشم و بشبيش.

حيث تم الدفع بعدد كبير من اللوادر و السيارات و تم خلالها رفع 90 طن قمامه من تجمعات القمامه الموجوده حول المدارس و المصالح الحكومية و الشوارع الرئيسيه و نقاط التجمع كما تابع رئيس المدينة أعمال إنشاء البوابة التعريفية بمدخل قرية البنوان حيث جارى البدء فى أعمال الديكورات الخارجيه و الإضاءة وعمل استراحات جانبية للمواطنين