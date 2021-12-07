رئيس جامعة المنوفية يستقبل وزير الأوقاف والمحافظ لمناقشة رسالة دكتوراه.. صور

المنوفية - محمد فتحى

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لمناقشة رسالة دكتوراه لباحث بقسم اللغة العربية بكلية الآداب.

ورحب الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بوزير الأوقاف والمحافظ فى رحاب الجامعة، مؤكدا على أهمية دعم أواصر التعاون بين الجميع، وسعى الجامعة الدائم لاستضافة أهل الدين لإلقاء محاضرات توعوية للطلاب عن تجديد الخطاب الديني الذي يعني إعمال العقل في فهم صحيح النص مع الحفاظ على الثوابت الشرعية، ومدى اهتمام القيادة السياسية بتجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطى المعتدل والمستنير بين طلاب الجامعات.

وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته بهذا اللقاء مؤكدا أن الوزارة نجحت فى العمل على الارتقاء بالمستوى الثقافى والفكرى من خلال اللقاءات والمؤتمرات الدولية التى تعقد فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أو مشاركة الموفدين بالخارج، مؤكدا على استمرار العمل على تجديد الخطاب الديني والاهتمام بالفكر والترجمة وتأليف الكتب والتوزيع، والتأكيد على أهمية الانفتاح الثقافى والتعلم منذ الصغر، موجها الشكر إلى رئيس الجمهورية لاهتمامه بتحسين أحوال الأئمة.

حضر اللقاء جلال عبد السلام القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور عبد الرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، الدكتور أسامه مدنى عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة، محمد موسى نائب المحافظ. وفى ختام اللقاء أهدى رئيس الجامعة درع الجامعة للدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف الذى قام بدوره بإهداء رئيس الجامعة نسخة من آخر مؤلفاته.







