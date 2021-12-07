رئيس جامعة الإسكندرية يناقش سبل التعاون مع محافظ الفيوم

الإسكندرية - أسماء على بدر

زار الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية محافظة الفيوم، حيث شهد إجتماعاً موسعاً برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، ووفدا من أساتذة جامعتى الإسكندرية والفيوم لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ رؤية التنمية المستقبلية الدراسة المتعلقة بمحافظة الفيوم والتي قدمها طلاب قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية على جميع المستويات.

وأكد بيان جامعة الأإسكندرية اليوم، أن محافظ الفيوم رحب بكافة ضيوف المحافظة، مؤكدا أهمية ترجمة الأفكار والدراسات البحثية إلى واقع ملموس على أراضي المحافظة، كما استعرض الأنصاري بعض الجوانب الطبوغرافية للمحافظة ومكوناتها الطبيعية والسياحية ، ومنتجاتها الزراعية والحرفية والحرفية الشهيرة.

من جانبه أشاد الدكتور قنصوه بجهود محافظ الفيوم في خدمة المحافظة، مؤكداً على ضرورة التكامل وتبادل الرؤى والأفكار بين الجامعات لتحقيق أهداف وخطط التنمية ووضعها موضع التنفيذ، موضحاً أن الزيارة تضمنت مناقشة إمكانية التعاون والمساهمة فى وضع التصورات الحالية والمستقبلية لتطوير المحافظة بشكل عام، ومدينة الفيوم بشكل خاص، وكيفية المشاركة من قبل طلاب كلية الفنون الجميلة قسم العمارة جامعة الإسكندرية من خلال تنفيذ مشاريع تخرجهم، وذلك خلال زيارتهم التى تستمر ثلاثة أيام.

وكلف المحافظ مدير إدارة التخطيط العمراني بدراسة الخطط الاستراتيجية والتفصيلية للمحافظة والمقترحات الجديدة لهذه الخطط مع طلاب كلية الفنون الجميلة لأخذها في الاعتبار عند تطوير رؤيتهم، لأعمال التنمية المستقبلية للمحافظة.

وأكد رئيس جامعة الفيوم أن جامعته مستعدة لاستغلال كافة طاقاتها العلمية والتعاون مع جامعة الإسكندرية لتحقيق خطط التنمية المطلوبة للمحافظة.

وخلال اللقاء قدم طلاب قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية خطة تنمية محافظة الفيوم من خلال 80 مشروع معماري للخريجين، كما تم عرض الوضع الحالي لمنطقة شمال الصعيد بشكل عام ، ومحافظة الفيوم على وجه الخصوص ، وتاريخ الفيوم عبر عصورها التاريخية. التكوين الجيولوجي ومكوناته الاقتصادية وخطط تنمية المحافظة بشكل عام. وعُرض فيلم وثائقي قصير عن منطقة وادي الحيتان وفيلم تسجيلي آخر عن المزارات السياحية بالفيوم، حضر اللقاء الدكتور هشام سعودى، نقيب المهندسين بالإسكندرية ، والدكتور علاء الألفي رئيس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية وقيادات ومسئولي محافظة الفيوم.