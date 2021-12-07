دراسة أمريكية: اختبارات اللعاب لفيروس كورونا أكثر فاعلية

كتبت إيناس البنا

تعتبر اختبارات اللعاب لـ كورونا أسهل وأقل ألما، وقد تكون أكثر دقة في النتائج، حيث توصلت دراسة أمريكية أجرتها جامعة أوجوستا بولاية جورجيا إلى أن اختبارات اللعاب يمكن أن تكون أكثر دقة من اختبارات مسحة البلعوم الأنفي.

أوضحت الدراسة أنه مع فترات التأخير والنقص الممتدة، كان اختبار كورونا نقطة عثرة رئيسية في مكافحة الوباء، وقد تم تطوير العديد من الاختبارات للكشف عن الفيروس التاجي باستخدام مجموعة متنوعة من المقايسات.

أشارت الدراسة إلى أنه تعد أكثر طرق الاختبار شيوعًا هي اختبارات "العصا في الأنف" ومسحة الحلق ، لكن الباحثين وجدوا أن اختبار اللعاب قد يكون أكثر فعالية.



اختبارات اللعاب لفيروس كورونا

بينما وجدت الدراسات السابقة أن اختبارات مسحة الأنف والحنجرة أكثر دقة في الكشف عن عدوى فيروس كورونا الإيجابي، يشير تقرير جديد إلى أن الاختبار القائم على اللعاب يمكن أن يكون أكثر دقة في تحديد الحالات السلبية لـ كورونا ، مع عملية أقل ألما وازعاجا.

ووجد باحثون من جامعة أوغوستا في الولايات المتحدة وفقا لتقرير موقع " indianexpress" أن اختبار اللعاب يمكن أن يكون أكثر فعالية لاختبار كورونا.

يمكن أن يكون اختبار اللعاب أكثر فاعلية



وفقًا للفريق ، فإن إدراج خطوة معالجة بسيطة لعينات اللعاب قبل الاختبار من شأنه أن يعزز معدلات اكتشاف فيروس كورونا، ويخفف من مشاكل اختبار البلعوم الأنفي، ويجعل المراقبة الجماعية أسهل.

قال الباحث الرئيسي في الدراسة المنشورة في مجلة التشخيص الجزيئي ، رافيندرا كولي ، "لقد كان اللعاب كنوع عينة لاختبار كورونا عاملاً في تغيير قواعد اللعبة في معركتنا ضد الوباء، وفقد ساعدنا في زيادة السكان للاختبار جنبًا إلى جنب مع تقليل مخاطر التعرض للعاملين في الرعاية الصحية أثناء عملية الجمع ".

المسحة مقابل اختبار اللعاب



وجد الباحثون أن اختبارات اللعاب كانت أفضل في اكتشاف الفيروس ، في الأيام الخمسة الأولى بعد التشخيص، جاءت نتائج اختبارات اللعاب إيجابية بنسبة 81 % ، مقارنة بـ 71 % من اختبارات البلعوم الأنفي، وظلت فجوة مماثلة خلال اليوم العاشر بعد التشخيص.

بالإضافة إلى ذلك ، اكتشف الباحثون نسخًا من المادة الوراثية للفيروس في لعاب المرضى أكثر من العينات المأخوذة من مؤخرة تجاويف الأنف.