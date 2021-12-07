اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 09:05 م
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حملات مكثفة للنظافة والتجميل بقرى سيدى سالم ومصيف بلطيم فى كفر الشيخ

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 07:31 م
حملات مكثفة للنظافة والتجميل بقرى سيدى سالم ومصيف بلطيم فى كفر الشيخ أعمال تحسين الخدمات بمصيف بلطيم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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 ‏شهد مركز ومدينة سيدى سالم ومصيف بلطيم بكفر الشيخ ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل وتسليك خفض المنسوب، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين. 

 

وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، وإزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول، وتسليك خطوط خفض المنسوب وأعمال الرش والتطهير بالمدينة، وقري تيدا، وبرية لاصيفر، ودمرو، والروضة، والفقهاء القبلية، والبلاصي، والقصابي، والقن، وأبو غنيمة، ومنشأة عباس، وتيدا، والحدادي.

 

وتابع رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، انتظام سير العمل بالوحدة الصحية بقرية أبو عيسى التابعة للوحدة المحلية بقرية البلاصى، والوقوف على مدى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلالها، بالإضافة إلى متابعة دفتر الحضور والانصراف وسير العمل بمدرسة السبعين الإعدادية، والوحدة الصحية بعزبة 3 بقرية التفتيش، وأشرف على أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقرية برية لاصيفر، و إصلاح كسر خط مياه الشرب 4 بوصة بقرية البحيري.  ‏  ‏

 

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال النظافة والتجميل بمنطقة السلام ( أ )، وشملت الحملة نظافة الشوارع وتقليم الأشجار ورفع التراكمات، فضلاً عن إزالة الحشائش وتسوية الرمال بالمنطقة الواقعة بين الكورنيش الجديد والقديم بمنطقة الزهراء، بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات، واللوح الضوئية الخاصة بالتحكم في الإنارة.

 

ازالة الحشائش بمصيف بلطيم
 

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